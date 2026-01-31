





Ο Σόλων Τσούνης, ο Διονύσης από «Το Σόι Σου», μίλησε για τις εξελίξεις της σειράς και την εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη σε κάποιο από τα επόμενα επεισόδια.

Για την σειρά «Το Σόι Σου» και την guest εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη μίλησε ο Σόλων Τσούνης στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια του αποσπάσματος που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, αναφέρθηκε στην δυναμική επιστροφή της σειράς και στα υψηλά νούμερα που κατέγραψε:

«Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, έχει γίνει συνήθεια πια. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ευγνώμων. Πάει πολύ καλά στα νούμερα, η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια, οπότε τι άλλο να ζητήσει κανείς;».

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός «Διονύσης», μίλησε για το άγχος που τον είχε καταβάλλει στην έναρξη της νέας σεζόν, καθώς «Το Σόι Σου», επέστρεψε φέτος, έξι χρόνια μετά από την προβολή του τελευταίου επεισοδίου:

«Είχαμε μια αγωνία. Ήταν έξι χρόνια μετά, όλοι μεγαλώσαμε. Είχαμε ένα άγχος, αλλά η αρχή ήταν τόσο δυνατή που μας χαροποίησε και μας καθησύχασε».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο και 7ης σεζόν δήλωσε:

«Επισήμως δεν μας έχουν πει κάτι. Το διάβασα κι εγώ χθες και εύχομαι να μας το πουν σύντομα».

Τέλος, ο Σόλων Τσούνης, αναφέρθηκε στην guest εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη, που θα γίνει σε ένα από τα επόμενα επεισόδια, ενώ αποκάλυψε πως θα εμφανιστεί στην οικογένεια των Τριαντάφυλλων:

«Είναι στο άλλο σόι, δυστυχώς. Δεν τον πέτυχα, αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ. Ελπίζω να έρθει και στο δικό μας, στους Χαμπαίους. Το είπα και στον σκηνοθέτη ότι θέλουμε τον Γιώργο και στο δικό μας σόι».

Πηγή: tvnea.com