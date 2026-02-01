Microsoft Maia 200: Η Νέα Γενιά AI Επιταχυντών

Η Microsoft παρουσίασε το Maia 200, τον διάδοχο του Maia 100, στοχεύοντας στην κυριαρχία στον τομέα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και των απαιτητικών AI workloads.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Επιδόσεις

Κατασκευή: Χρησιμοποιεί τη διεργασία 3nm της TSMC.

Ισχύς: Διαθέτει πάνω από 100 δισεκατομμύρια τρανζίστορ.

Αποδοτικότητα: Προσφέρει 30% καλύτερη απόδοση ανά δολάριο σε σύγκριση με το τρέχον hardware της εταιρείας.

Ανταγωνισμός: Η Microsoft ισχυρίζεται ότι το chip υπερέχει σε επιδόσεις έναντι του Amazon Trainium (3ης γενιάς) και του Google TPU (7ης γενιάς).

Στρατηγική Εφαρμογή

Φιλοξενία Μοντέλων: Θα αποτελέσει τη βάση για το επερχόμενο GPT-5.2 της OpenAI, το Microsoft 365 Copilot και το Microsoft Foundry.

Επεκτασιμότητα: Σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες τόσο της εκπαίδευσης (training) όσο και της εξαγωγής συμπερασμάτων (inference) για τα πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Διαθεσιμότητα & Οικοσύστημα

Πρώτη Χρήση: Από την ομάδα Superintelligence της Microsoft.

Πρόσβαση: Ανοίγει early preview του SDK για ακαδημαϊκούς, developers και AI labs.

Ανάπτυξη: Η διάθεση ξεκινά από την περιοχή Azure US Central, με προοπτική παγκόσμιας επέκτασης, ενώ ο ανταγωνισμός (Amazon, Google, Nvidia) εντείνεται με νέες αρχιτεκτονικές.

