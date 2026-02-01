Microsoft Maia 200: Η Νέα Γενιά AI Επιταχυντών
Η Microsoft παρουσίασε το Maia 200, τον διάδοχο του Maia 100, στοχεύοντας στην κυριαρχία στον τομέα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και των απαιτητικών AI workloads.Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Επιδόσεις
Κατασκευή: Χρησιμοποιεί τη διεργασία 3nm της TSMC.
Ισχύς: Διαθέτει πάνω από 100 δισεκατομμύρια τρανζίστορ.
Αποδοτικότητα: Προσφέρει 30% καλύτερη απόδοση ανά δολάριο σε σύγκριση με το τρέχον hardware της εταιρείας.
Ανταγωνισμός: Η Microsoft ισχυρίζεται ότι το chip υπερέχει σε επιδόσεις έναντι του Amazon Trainium (3ης γενιάς) και του Google TPU (7ης γενιάς).Στρατηγική Εφαρμογή
Φιλοξενία Μοντέλων: Θα αποτελέσει τη βάση για το επερχόμενο GPT-5.2 της OpenAI, το Microsoft 365 Copilot και το Microsoft Foundry.
Επεκτασιμότητα: Σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες τόσο της εκπαίδευσης (training) όσο και της εξαγωγής συμπερασμάτων (inference) για τα πιο εξελιγμένα μοντέλα.Διαθεσιμότητα & Οικοσύστημα
Πρώτη Χρήση: Από την ομάδα Superintelligence της Microsoft.
Πρόσβαση: Ανοίγει early preview του SDK για ακαδημαϊκούς, developers και AI labs.
Ανάπτυξη: Η διάθεση ξεκινά από την περιοχή Azure US Central, με προοπτική παγκόσμιας επέκτασης, ενώ ο ανταγωνισμός (Amazon, Google, Nvidia) εντείνεται με νέες αρχιτεκτονικές.
Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr