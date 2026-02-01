2026-02-01 08:15:39
Φωτογραφία για ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ AI chip της Microsoft ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Amazon ΚΑΙ ΤΗΝ Google

 



Microsoft Maia 200: Η Νέα Γενιά AI Επιταχυντών

Η Microsoft παρουσίασε το Maia 200, τον διάδοχο του Maia 100, στοχεύοντας στην κυριαρχία στον τομέα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και των απαιτητικών AI workloads.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Επιδόσεις

Κατασκευή: Χρησιμοποιεί τη διεργασία 3nm της TSMC.

Ισχύς: Διαθέτει πάνω από 100 δισεκατομμύρια τρανζίστορ.

Αποδοτικότητα: Προσφέρει 30% καλύτερη απόδοση ανά δολάριο σε σύγκριση με το τρέχον hardware της εταιρείας.

Ανταγωνισμός: Η Microsoft ισχυρίζεται ότι το chip υπερέχει σε επιδόσεις έναντι του Amazon Trainium (3ης γενιάς) και του Google TPU (7ης γενιάς).

Στρατηγική Εφαρμογή

Φιλοξενία Μοντέλων: Θα αποτελέσει τη βάση για το επερχόμενο GPT-5.2 της OpenAI, το Microsoft 365 Copilot και το Microsoft Foundry.

Επεκτασιμότητα: Σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες τόσο της εκπαίδευσης (training) όσο και της εξαγωγής συμπερασμάτων (inference) για τα πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Διαθεσιμότητα & Οικοσύστημα

Πρώτη Χρήση: Από την ομάδα Superintelligence της Microsoft.

Πρόσβαση: Ανοίγει early preview του SDK για ακαδημαϊκούς, developers και AI labs.

Ανάπτυξη: Η διάθεση ξεκινά από την περιοχή Azure US Central, με προοπτική παγκόσμιας επέκτασης, ενώ ο ανταγωνισμός (Amazon, Google, Nvidia) εντείνεται με νέες αρχιτεκτονικές.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φορτηγό χτυπήθηκε από τρένο κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στην κομητεία Γκάστον: Δείτε φωτογραφίες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φορτηγό χτυπήθηκε από τρένο κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στην κομητεία Γκάστον: Δείτε φωτογραφίες
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Κατερίνης κόβουν την πίτα τους την Τετάρτη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Κατερίνης κόβουν την πίτα τους την Τετάρτη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Google Voice ΜΕ ΤΟ Gemini Notes ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
Το Google Voice ΜΕ ΤΟ Gemini Notes ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
Linux Kernel: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ WINDOWS ΤΟ 2026
Linux Kernel: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ WINDOWS ΤΟ 2026
EE ΕΝΑΝΤΙΟΝ Google: ΣΕ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
EE ΕΝΑΝΤΙΟΝ Google: ΣΕ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Η Google ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΝΕΑ AI smart glasses ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ το 2026
Η Google ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΝΕΑ AI smart glasses ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ το 2026
Δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα Google Scholar για τους ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα Google Scholar για τους ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πάνω από 50 κατηγορούμενοι σε δίκες σχετικές άμεσα και έμμεσα με το δυστύχημα στα Τέμπη
Πάνω από 50 κατηγορούμενοι σε δίκες σχετικές άμεσα και έμμεσα με το δυστύχημα στα Τέμπη
«Δεν το χωράει ο νους μας πως ο σιδηροδρομικός σταθμός της Δράμας κλείνει επίσημα και οριστικά»
«Δεν το χωράει ο νους μας πως ο σιδηροδρομικός σταθμός της Δράμας κλείνει επίσημα και οριστικά»
Δύο ιοί που προέρχονται από ζώα μπορεί να προκαλέσουν την επόμενη πανδημία
Δύο ιοί που προέρχονται από ζώα μπορεί να προκαλέσουν την επόμενη πανδημία
Να πάρουν θέση Υπουργείο και ΟΣΕ για το κλείσιμο του σταθμού Δράμας.
Να πάρουν θέση Υπουργείο και ΟΣΕ για το κλείσιμο του σταθμού Δράμας.
Δήλωση τέως Προέδρου ΟΣΕ, Γιάννου Γραμματίδη για το κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας
Δήλωση τέως Προέδρου ΟΣΕ, Γιάννου Γραμματίδη για το κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας