2026-02-01 18:48:15
Φωτογραφία για Ο Μητσοτάκης για την ανέγερση του νέου Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.
Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και στην ανέγερση του νέου Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη"Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με ένα έργο που αποτελεί χρέος μνήμης και αλήθειας: την ανέγερση του νέου Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που θεωρήθηκε ως η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων.Η σύμβαση για την sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεοπτική κριτική: Μια πρώτη ματιά στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεοπτική κριτική: Μια πρώτη ματιά στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1
Η αμαξοστοιχία IC 57 αναχώρησε από την Θεσσαλονίκης για την Αθήνα, με καθυστέρηση 65 λεπτών.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η αμαξοστοιχία IC 57 αναχώρησε από την Θεσσαλονίκης για την Αθήνα, με καθυστέρηση 65 λεπτών.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα» Κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα» Κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»
'Έναρξη ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών για τα φαρμακεία από τις 23/2/26
'Έναρξη ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών για τα φαρμακεία από τις 23/2/26
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.
Ευχές από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Ευχές από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παρασκευή, 30/1/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 30/1/2026: Εργασίες ημέρας
Hellenic Train: Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Hellenic Train: Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Δήμαρχος Ξηρομέρου - Ραδιοφωνική συνέντευξη στον energy 94.2 fm για την Β' φάση των 18 λιμενικών μελετών (ηχητικό).
Δήμαρχος Ξηρομέρου - Ραδιοφωνική συνέντευξη στον energy 94.2 fm για την Β' φάση των 18 λιμενικών μελετών (ηχητικό).
Μουτσινά – Πάνια: Δοκιμαστικό για το Lingo του STAR
Μουτσινά – Πάνια: Δοκιμαστικό για το Lingo του STAR
ΟΣΕ: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δράμα, ούτε κλείνει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός.
ΟΣΕ: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δράμα, ούτε κλείνει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός.