2026-02-02 12:29:08
Φωτογραφία για Σταματίνα Τσιμτσιλή για Καραβάτου: «Την περίμεναν στη γωνία με τα νούμερα» – Τίνα Μεσσαροπούλου:«Είδα μια Κατερίνα ενοχική»
Την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Κατερίνας Καραβάτου στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 το Σαββατοκύριακο έβαλαν στο μικροσκόπιο η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα του Happy Day. Στη διάρκεια της εκπομπής το πρωί της Δευτέρας (2/2), έγινε εκτενής αναφορά στο νέο εγχείρημα της παρουσιάστριας, με ιδιαίτερη έμφαση και στις επιδόσεις που κατέγραψε στους πίνακες τηλεθέασης.

«Συζητήθηκε πριν καν εμφανιστεί και νομίζω ότι είναι άδικο για την Κατερίνα. Είχαν δημιουργηθεί τόσο υψηλές προσδοκίες με τη λογική της αντικατάστασης που, άμα τη εμφανίσει, βλέποντας τα νούμερα, όλοι την περίμεναν στη γωνία να συγκρίνουν την πρεμιέρα της με εκείνην της Ελένης, αν πήγε καλά ή δεν πήγε, αν έπεισε το κοινό», ξεκίνησε την κουβέντα η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Είναι άδικο στη λογική ότι, και μόνο που βρέθηκε εκεί στη θέση, αντικαθιστώντας την Ελένη Τσολάκη, την έβαλε σε μία σύγκριση. “Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει την προηγούμενη εκπομπή; Δεν τα κατάφερε;”. Ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε καθένας να προσπαθεί να κάνει τη δική του απόπειρα», συμπλήρωσε η οικοδέσποινα του Happy Day.


Παίρνοντας σειρά, η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε: «Δεν είχαν καμία σχέση, στην πραγματικότητα. […] Το αποτέλεσμα με βάση τα νούμερα τηλεθέασης δεν τα κατάφερε. Η Ελένη είχε κάνει μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης. Το πρώτο διάστημα είχε πάει καλύτερα».

«Αυτό που προσπάθησε η Κατερίνα να αποφύγει -να πάει μεσημέρι για να μην συγκριθεί με την Τσολάκη- δεν συνέβη τελικά. Ήξερε ότι θα υπάρξει αυτή η σύγκριση. Εγώ είδα στον αέρα μία Κατερίνα Καραβάτου ενοχική. Βγάζει μια ενοχή που δεν θα έπρεπε να έχει. Είχε ένα μόνιμο άγχος να δείξει ότι είναι μια δεμένη ομάδα», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

«Αν εσύ νιώθεις μία ενοχή για κάτι, είναι σαν να το επικοινωνείς και στους άλλους. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις κάνει κάτι για χάσει κάποιος τη δουλειά του, δεν χρειάζεται να νιώθεις ενοχές», επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανακοίνωση της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ σχετικά με τη την κατάργηση κυκλοφορίας του Ladose και τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος Ladosole
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοίνωση της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ σχετικά με τη την κατάργηση κυκλοφορίας του Ladose και τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος Ladosole
O ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV επιστρέφει στην NOVA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
O ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV επιστρέφει στην NOVA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα του Σαββατοκύριακο Παρέα;
Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα του Σαββατοκύριακο Παρέα;
«Έκπληξη στο πλατό για την Κατερίνα Καραβάτου από Φερεντίνο και Κορδώνη»
«Έκπληξη στο πλατό για την Κατερίνα Καραβάτου από Φερεντίνο και Κορδώνη»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη σώμα με σώμα πίσω της
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη σώμα με σώμα πίσω της
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Τώρα Μαζί» στην κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Τώρα Μαζί» στην κορυφή
Μεσημεριανή – Απογευματινή ζώνη: «Καλύτερα δε Γίνεται» στην κορυφή – Μάχη μυθοπλασίας και παιχνίδια σε δεύτερο πλάνο
Μεσημεριανή – Απογευματινή ζώνη: «Καλύτερα δε Γίνεται» στην κορυφή – Μάχη μυθοπλασίας και παιχνίδια σε δεύτερο πλάνο
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» στην κορυφή με χαμηλότερες όμως επιδώσεις...
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» στην κορυφή με χαμηλότερες όμως επιδώσεις...
Ο νυχτερινός ουρανός του Φεβρουαρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Ο νυχτερινός ουρανός του Φεβρουαρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Έτσι έκανε πρεμιέρα ξανά το Καλημέρα Ελλάδα με τον Στέφανο Σίσκο δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη
Έτσι έκανε πρεμιέρα ξανά το Καλημέρα Ελλάδα με τον Στέφανο Σίσκο δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη