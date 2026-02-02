Την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Κατερίνας Καραβάτου στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 το Σαββατοκύριακο έβαλαν στο μικροσκόπιο η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα του Happy Day. Στη διάρκεια της εκπομπής το πρωί της Δευτέρας (2/2), έγινε εκτενής αναφορά στο νέο εγχείρημα της παρουσιάστριας, με ιδιαίτερη έμφαση και στις επιδόσεις που κατέγραψε στους πίνακες τηλεθέασης.«Συζητήθηκε πριν καν εμφανιστεί και νομίζω ότι είναι άδικο για την Κατερίνα. Είχαν δημιουργηθεί τόσο υψηλές προσδοκίες με τη λογική της αντικατάστασης που, άμα τη εμφανίσει, βλέποντας τα νούμερα, όλοι την περίμεναν στη γωνία να συγκρίνουν την πρεμιέρα της με εκείνην της Ελένης, αν πήγε καλά ή δεν πήγε, αν έπεισε το κοινό», ξεκίνησε την κουβέντα η Σταματίνα Τσιμτσιλή.«Είναι άδικο στη λογική ότι, και μόνο που βρέθηκε εκεί στη θέση, αντικαθιστώντας την Ελένη Τσολάκη, την έβαλε σε μία σύγκριση. “Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει την προηγούμενη εκπομπή; Δεν τα κατάφερε;”. Ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε καθένας να προσπαθεί να κάνει τη δική του απόπειρα», συμπλήρωσε η οικοδέσποινα του Happy Day.Παίρνοντας σειρά, η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε: «Δεν είχαν καμία σχέση, στην πραγματικότητα. […] Το αποτέλεσμα με βάση τα νούμερα τηλεθέασης δεν τα κατάφερε. Η Ελένη είχε κάνει μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης. Το πρώτο διάστημα είχε πάει καλύτερα».«Αυτό που προσπάθησε η Κατερίνα να αποφύγει -να πάει μεσημέρι για να μην συγκριθεί με την Τσολάκη- δεν συνέβη τελικά. Ήξερε ότι θα υπάρξει αυτή η σύγκριση. Εγώ είδα στον αέρα μία Κατερίνα Καραβάτου ενοχική. Βγάζει μια ενοχή που δεν θα έπρεπε να έχει. Είχε ένα μόνιμο άγχος να δείξει ότι είναι μια δεμένη ομάδα», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.«Αν εσύ νιώθεις μία ενοχή για κάτι, είναι σαν να το επικοινωνείς και στους άλλους. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις κάνει κάτι για χάσει κάποιος τη δουλειά του, δεν χρειάζεται να νιώθεις ενοχές», επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.Πηγή: tvnea.com