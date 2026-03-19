2026-03-19 09:52:23
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega»

 





Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 17.2%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 14.3%, ενώ τρίτο βρέθηκε το «Σήμερα» με 10.1%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7.6% και η «Ώρα Ελλάδος» με 7.5%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 4.3%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Χωρίς αντίπαλο οι «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Μεσημεριανή ζώνη: Χωρίς αντίπαλο οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Χωρίς αντίπαλο οι «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «The Chase»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «The Chase»
Prime time ζώνη: Στην κορυφή το «Μπαμπάς Σ’ αγαπώ»
Prime time ζώνη: Στην κορυφή το «Μπαμπάς Σ’ αγαπώ»
MEGA: Στοίχημα 4 εκατ. ευρώ με τον Λάκη Λαζόπουλο στη νέα κωμική σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη»
MEGA: Στοίχημα 4 εκατ. ευρώ με τον Λάκη Λαζόπουλο στη νέα κωμική σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «The Chase»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «The Chase»
Prime time ζώνη: Στην κορυφή το «Μπαμπάς Σ’ αγαπώ»
Prime time ζώνη: Στην κορυφή το «Μπαμπάς Σ’ αγαπώ»
Ο Πάνος Κιάμος βάζει φωτιά στο 5ο live του J2US
Ο Πάνος Κιάμος βάζει φωτιά στο 5ο live του J2US
Κατασκευή Βιοκλιματικά σπίτια
Κατασκευή Βιοκλιματικά σπίτια
Η Nvidia ΕΤΟΙΜΑΖΕΙRTX 5050 με… 9GB RAM; ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ entry-level GPUs!
Η Nvidia ΕΤΟΙΜΑΖΕΙRTX 5050 με… 9GB RAM; ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ entry-level GPUs!