











Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 17.2%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 14.3%, ενώ τρίτο βρέθηκε το «Σήμερα» με 10.1%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7.6% και η «Ώρα Ελλάδος» με 7.5%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 4.3%.

