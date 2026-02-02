Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ σχετικά με την κατάργηση κυκλοφορίας του φαρμακευτικού σκευάσματος Ladose και τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος Ladosole, το οποίο αντικαθιστά το Ladose.

Καθώς δεχόμαστε καθημερινά τηλέφωνα για το Ladose & με γνώμονα να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της θεραπείας των 100.000 και πλέον ασθενών που ελάμβαναν το προϊόν κάθε μήνα στην Ελλάδα, σας υπενθυμίζουμε ότι:

• το Ladose (fluoxetine στις μορφές 20mg x 28 caps & 20mg x 12caps) της Φαρμασέρβ-Λίλλυ δεν κυκλοφορεί πια. Οι τελευταίες ποσότητες διανεμήθηκαν στην φαρμακευτική αγορά στο τέλος Νοεμβρίου 2025.

• στην θέση του κυκλοφόρησε το Ladosole (fluoxetine στη μορφή 20mg x 28 caps) από την Φαρμασέρβ Ελλάς.

Το Ladosole της Φαρμασέρβ Ελλάς είναι διαθέσιμο σε όλες τις φαρμακαποθήκες από τον Δεκέμβριο 2025.

• το Ladosole ΔΕΝ είναι ακόμη διαθέσιμο στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (με αποζημίωση) και αναμένεται η απόφαση για την αποζημίωση από το Υπουργείο Υγείας πιθανά έως το τέλος Φεβρουαρίου.

• το Ladosole ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ συνταγογραφείται με χειρόγραφη συνταγή.

• έως απόφασης της αποζημίωσης, ο ασθενής πληρώνει το ίδιο για το Ladosole όσο πλήρωνε και για την συμμετοχή του Ladose ... η συμμετοχή του Ladose ήταν 11,33€ & η λιανική τιμή του Ladosole είναι 11,91€

