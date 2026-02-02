2026-02-02 11:14:42
 Τον απόλυτο έλεγχο της ζώνης πήρε το «Καλύτερα δε Γίνεται!» με 14,4%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το πιο ισχυρό χαρτί του Σαββατοκύριακου από το μεσημέρι και μετά.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και η ταινία «Ο Πολυτεχνίτης και ο Ερημοσπίτης» στο Star με 12,5%, ενώ σταθερή παρουσία κατέγραψε και το «Πατέρα κάτσε φρόνιμα» στον ΑΝΤ1 με 11,8%, δείχνοντας ότι η ελληνική μυθοπλασία κρατά γερά.

Ακολούθησαν το «Kitchen Lab. VIII» με 11,0% και το «Traction» με 10,1%, κινούμενα σε ανταγωνιστικά επίπεδα, χωρίς όμως να απειλήσουν την κορυφή. Κοντά βρέθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» με 9,9%, διατηρώντας τη γνωστή του σταθερότητα.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν το «Πλυντήριο» με 9,1%, οι «Δύο Ξένοι» (Ε) με 8,1% και 7,7%, το «The Chase» (Ε) με 7,8%, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) με 7,9% και οι «Εξελίξεις Τώρα» με 7,4%, συνθέτοντας ένα πυκνό μπλοκ χωρίς ξεκάθαρο νικητή.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Εικόνες» με 6,5%, το «Περάστε την Πρώτη του Μήνος» στον ΣΚΑΪ με 6,4% και το «Υγεία Πάνω απ’ Όλα» με 5,7%, χωρίς να καταφέρουν να ανεβάσουν στροφές.

Στον πάτο της ζώνης περιορίστηκαν το «Η Επιχείρησή σου Μπορεί» με 3,1%, το «Weekend Live» με 3,4%, το «Hotel Elvira» (Ε) με 2,7%, το «Εδώ TV!» με 2,5% και το «EurovisionGR» που κατρακύλησε στο 1,8%, κλείνοντας τη ζώνη με καθαρά αρνητικό πρόσημο.



Πηγή: tvnea.com
