Χωρίς ιδιαίτερη πίεση στην κορυφή κινήθηκε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε 14.7% και κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» με 12.2%, ενώ τρίτο ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 10.7%. Πιο πίσω κινήθηκε το «Breakfast@Star» με 8.6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» περιορίστηκαν στο 6.1%.

Στα χαμηλά της κατάταξης βρέθηκαν το «Πρωίαν σε είδον» με 3.7% και το «10 Παντού» με 3.6%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απόσταση από την κορυφή.

