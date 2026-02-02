Η Liafarm ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόκτηση της πιστοποίησης ISO 50001:2018, του διεθνούς προτύπου για τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας.

Η πιστοποίηση ISO 50001:2018 επιβεβαιώνει τη συστηματική προσέγγιση της εταιρείας στη βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις αρχές του κύκλου Plan–Do–Check–Act.

Μέσα από την εφαρμογή του προτύπου, η Liafarm ενισχύει τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει εξοικονόμηση πόρων και βελτιστοποίηση του ενεργειακού κόστους.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Liafarm για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, με σεβασμό στο περιβάλλον και στόχο την ενίσχυση της.

















