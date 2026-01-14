2026-01-14 13:17:29
Φωτογραφία για Αποζημίωση 182 εκατομμυρίων δολαρίων σε 5 ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν τρένο έπεσε πάνω σε όχημα που κόλλησε στις γραμμές.
Οι αξιωματούχοι επιθεωρούν μια σύγκρουση τρένου της Metro-North με ένα SUV που συνέβη  το βράδυ στις 4 Φεβρουαρίου 2015 στη Βαλχάλα της Νέας Υόρκης.ΠΗΓΗ: PEOPLE.Έντεκα χρόνια μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση μεταξύ ενός προαστιακού τρένου και ενός SUV σε μια διάβαση βόρεια της Νέας Υόρκης, η Metro-North Railroad συμφώνησε σε έναν διακανονισμό άνω των 182 εκατομμυρίων δολαρίων.Οι πληρωμές θα sidirodromikanea
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/1/2026)
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο Κρίκο»: «Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα»
