Μπάμπης Καραθάνος, Φαρμακοποιός – Σύμβουλος Υπουργείου Υγείας σε θέματα Φαρμάκων: «Συζητείται αποζημίωση και για άλλες υπηρεσίες. Θα υπάρξουν εξελίξεις μέχρι το καλοκαίρι»

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολο Βαλτά να μιλά για συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για το θέμα αλλά τον κ. Μπάμπη Καραθάνο, Φαρμακοποιό και Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας σε θέματα φαρμάκων ουσιαστικά να δίνει κάποιες περισσότερες πληροφορίες επ’ αυτού, η είδηση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και είναι ότι φαρμακοποιοί και Υπουργείο βρίσκονται κοντά στο να ανακοινώσουν κάτι που οι φαρμακοποιοί το ήθελαν και το διεκδικούσαν όχι φωναχτά, τα τελευταία χρόνια: Την αποζημίωση της υπηρεσίας διανυκτέρευσης.

Πιο συγκεκριμένα το μεσημέρι της Κυριακής 25 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου διεξήχθη η 17η Health Expo Athens, ο κ. Βαλτάς μιλώντας για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου...

στο πλαίσιο ειδικής ενότητας με θέμα «Το φαρμακείο στην υπηρεσία της Πρωτοβάθμιας και των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας» όπου τόσο ο πρόεδρος όσο και μέλη του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σημαντικά ζητήματα για τον κλάδο – πορεία υλοποίησης διεκδικήσεων, ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο του ΠΦΣ για την μετεξέλιξη του ρόλου του φαρμακοποιού, με επίκεντρο τον ασθενή, τη θέση των φαρμακείων στο νέο υγειονομικό τοπίο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως και ενημέρωση για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών- ανέφερε ότι επίκειται σήμερα ή αύριο συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για το θέμα της αποζημίωσης της υπηρεσίας διανυκτερεύσεων των κοινοτικών φαρμακείων.

Αν και ο πρόεδρος του ΠΦΣ δεν επεκτάθηκε στο θέμα από μόνη της αυτή η αναφορά είναι πολύ σημαντική και θα είχε λόγο να βρίσκεται ως κεντρικό θέμα σ’ ένα μέσο που απευθύνεται σε φαρμακοποιούς.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο κ. Καραθάνος μιλώντας σε τραπέζι με θέμα «Ο ασθενής πρωταγωνιστεί στη φροντίδα υγείας του» με συμμετέχοντες την κ. Μέμη Τσεκούρα, πρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, τον κ. Κωνσταντίνο Τσιούφη, Καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ και τον κ. Μανόλη Κατσαράκη, Γενικό Γραμματέα του ΠΦΣ, έδωσε περισσότερες πληροφορίες επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την κινητικότητα για το θέμα που με βάση τα όσα είπε, σημαίνει ότι αλλάζει πλέον και για τους πολίτες/ασθενείς η μεταμεσονύχτια επίσκεψη στο φαρμακείο.

Κι αυτό γιατί, όπως είπε ο κ. Καραθάνος, «από το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε μία πολύ σημαντική βελτίωση όλου του συστήματος υγείας και ιδιαίτερα μέσω των φαρμακείων. Θα προσθέσουμε και πάρα πολλές δυνατότητες στα φαρμακεία και βεβαίως θα δώσουμε και κάποιες αμειβόμενες υπηρεσίες είτε μέσα από τον ΕΟΠΥΥ είτε μέσα από τους ασθενείς. Για παράδειγμα σκεφτόμαστε να βάλουμε την υπερωριακή αμοιβή του φαρμακοποιού στις διανυκτερεύσεις από τις 12 τη νύχτα μέχρι τις 8 το πρωί. Μπορεί να βάλουμε –δεν έχουμε καταλήξει ακόμη- για παράδειγμα μία αμοιβή 5 ευρώ ανά φαρμακευτική πράξη ώστε να μπορέσει η διανυκτέρευση αυτή να είναι αποδοτική για τον φαρμακοποιό –αυτό υπάρχει στην Ευρώπη, σχεδόν σε όλες τις χώρες- ενώ εδώ δεν υπάρχει».

Για τον κ. Καραθάνο αυτό θα βοηθήσει «να αποτρέψουμε κάποιους που έρχονται στο φαρμακείο στις 5 το πρωί για να πάρουν για παράδειγμα, σαμπουάν. Εάν πρέπει μαζί με το σαμπουάν να δώσουν και πέντε ευρώ, θα το σκεφτούν».

πηγή: dailypharmanews

