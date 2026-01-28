2026-01-28 09:41:12
Με σαφείς νικητές και εμφανείς χαμένους εξελίχθηκε η μάχη της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, με το MEGA να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του και τον ανταγωνισμό να ακολουθεί από απόσταση. Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέκτησε την κορυφή με 15,5%, δείχνοντας ότι η συνταγή της σκληρής ενημέρωσης συνεχίζει να βρίσκει σταθερή ανταπόκριση στο κοινό.

Πολύ κοντά, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 14,9% διατηρεί ισχυρή παρουσία και παραμένει βασικός παίκτης της ζώνης, χωρίς όμως να καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά την πρωτιά. Στον αντίποδα, το «Happy Day στον Alpha» με 12,6% κρατά αξιοπρεπή ποσοστά.

Αντίθετα, στον ΑΝΤ1 το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 8,2%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» κατρακύλησε στο 6,6%.



Πηγή: tvnea.com
