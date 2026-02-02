2026-02-02 17:19:32
Με αιχμηρή δημοσιογραφική ματιά και ρεπορτάζ που φέρνουν στο προσκήνιο αποκαλυπτικά στοιχεία, η καθημερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της, στο σύνολο κοινού, και τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή κατέγραψε πρωτιά στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 16,1% και 1,9 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Η εκπομπή σημείωσε την υψηλότερη επίδοσή της στο γυναικείο κοινό, όπου η τηλεθέαση έφτασε το 19,5%.

Τις «Αποκαλύψεις» παρακολούθησαν κατά μέσο όρο περίπου 1.234.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

 

Κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές.



