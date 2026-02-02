Λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας σειράς του MEGA, «Οι Αθώοι», που ξεκινά την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20, ο Γιάννης Νιάρρος βρέθηκε στον καναπέ του «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τη μεγάλη παραγωγή.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, σε μια εκ βαθέων συζήτηση, αναφέρθηκε στον σκοτεινό και γοητευτικό ρόλο του Πέτρου, την αποχή του από την τηλεόραση, αλλά και τη φιλοσοφία του για την τέχνη και τη ζωή.

Ένας «ερωτευμένος νταής» σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν

Ο Γιάννης Νιάρρος εξήγησε πως ο λόγος που δεν τον βλέπαμε συχνά στη μικρή οθόνη ήταν καθαρά θέμα συγκυριών:

«Δεν είχε συμβεί να έχω χρόνο, διάθεση, με το θέατρο όπου δούλευα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το σενάριο της Ελένης Ζιώγα, βασισμένο στο έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ήταν αυτό που τον κέρδισε.

Ο ρόλος του Πέτρου αποτελεί για εκείνον μια νέα πρόκληση:

«Ήταν πολύ ωραίο το σενάριο, ήταν ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου. Δεν ήταν το καλό παιδί που θα έπαιζα ή τον ανώμαλο. Ήταν μια μείξη, ενός ερωτευμένου νταή που ήταν ένα challenge».

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η Ελένη Ζιώγα έχει εμπλουτίσει τον χαρακτήρα, προσθέτοντας βάθος:

«Έχει κι ένα σύνδρομο κατωτερότητας που τον κάνει να είναι ζηλόφθων. Προσπαθεί από μικρός να επιβληθεί στους γύρω του με τον λάθος τρόπο».

Το ερωτικό τετράγωνο και η συνεργασία με τον Κώστα Νικούλι

Η σειρά επικεντρώνεται σε ένα εκρηκτικό «ερωτικό τετράγωνο», ανάμεσα στον ίδιο, τον Κώστα Νικούλι και τον Κίμωνα Κουρή, που διεκδικούν την ίδια γυναίκα, τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

Ο Γιάννης Νιάρρος αποκάλυψε με χιούμορ:



«Εγώ γίνομαι ο κουμπάρος και όπως όλοι ξέρουμε, “ο κουμπάρος την κουμπάρα…”».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του Κώστα Νικούλι, λέγοντας πως είναι «ένας γιος που προήλθε από βιασμό, είναι μισός Τούρκος και ο αποδιοπομπαίος τράγος του χωριού».

Παρά τις δύσκολες συνθήκες των γυρισμάτων, η χημεία τους ήταν μοναδική:

«Τουρτουρίζαμε με τον Κώστα και έλεγε 3, 2, 1 πάμε και το παίζαμε άντρες».

Δείτε το α’ μέρος της συνέντευξης:



https://exchange.glomex.com/video/v-dg4dos7oisxd

Η πράξη που κάνει πριν πάρει μια επαγγελματική απόφαση

Ο Γιάννης Νιάρρος μίλησε και για την «ταμπέλα» του εναλλακτικού, ξεκαθαρίζοντας τις προτεραιότητές του:

«Υπάρχει μια πράξη που κάνεις στο κεφάλι σου: Τέχνη, λεφτά και πόσο καλά θα περάσεις. Αν είναι πάρα πολύ τέχνη και δεν παίρνω μια, είμαι οκ με αυτό; Είσαι ένας ποιοτικός καλλιτέχνης ή ένας εμπορικός κλόουν; Εν τέλει θα ήθελα να είμαι το τρίτο, να περνάω καλά όσο μπορώ, να μην κουράζομαι».

Παραδέχτηκε πως στο παρελθόν υπήρξε «άρρωστος καριερίστας», αλλά πλέον έχει απομυθοποιήσει την επιτυχία:

«Το πιο τρελό πράγμα που θα συμβεί είναι να πούμε ότι ήμουν καταπληκτικός ή ότι ήμουν χάλια. Το έχω απομυθοποιήσει και χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία για κανέναν στην πραγματικότητα».

Η ισορροπία στην προσωπική ζωή και τα επόμενα βήματα

Σημαντικό ρόλο στην πορεία του έπαιξε η μακροχρόνια σχέση του 12 ετών, η οποία του χάρισε «τεράστια ισορροπία»:

«Θα ήμουν πολύ πιο επιρρεπής και δεν θα πήγαινε καλά αυτό».

Θέατρο: Τον Μάρτιο θα βρεθεί στη Στέγη με την παράσταση «Αχόρταγη σκιά», ξανά μαζί με τον Κώστα Νικούλι.

Επίδαυρος: Το καλοκαίρι θα συμμετέχει στην «Άλκηστις» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά.



«Δεν είναι η ροπή μου το αρχαίο δράμα, γι’ αυτό και επιλέγω να πάω ξανά με τον Δημήτρη που είναι ένας άνθρωπος που συγγενεύω στο θέατρο».

Κλείνοντας, σχολίασε με ειλικρίνεια την κατάσταση στον κλάδο στην Ελλάδα:



«Δεν υπάρχει επαγγελματισμός, ό,τι να ’ναι».

Τέλος, απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στην τύχη:



«Είμαι κωλόφαρδος. Είναι μεγάλος ο παράγοντας τύχης».

Δείτε το β’ μέρος της συνέντευξης:



https://exchange.glomex.com/video/v-dg4el84pw4g9

Μην χάσετε την πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι», την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20 στο MEGA.

Πηγή: tvnea.com