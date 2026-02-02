2026-02-02 20:01:18
Τα τρία δείγματα από καθίσματα της αμαξοστοιχίας των Τεμπών δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΕΝ 45545, με τα δείγματα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ» να είναι πολύ χαμηλότερης πυραντοχής από το «Β4 ΠΑΛΑΙΟ».Η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποκαλύπτει ότι το υλικό δεν ήταν το ίδιο σε όλα τα καθίσματα, όπως προβλέπει ο κανονισμός, με αποτέλεσμα ορισμένα να μην πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα sidirodromikanea
