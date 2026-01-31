2026-01-31 10:09:44

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις.Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική sidirodromikanea

