2026-03-11 21:01:04
Φωτογραφία για Ο νους μας, παίζει καθοριστικό ρόλο στη θεραπεία του σώματός μας
Η αλληλεπίδραση των σκέψεών μας με τον υλικό κόσμο παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον σήμερα, προσελκύοντας αυξανόμενη προσοχή από ακαδημαϊκούς σε όλο τον κόσμο.

Παρά τον πλούτο επιστημονικών δεδομένων που δείχνουν ότι το ένα μπορεί να επηρεάσει το άλλο και όλο και περισσότερα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ορισμένες συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια ασθένεια, πολλοί που εργάζονται στην κυρίαρχη ιατρική έχουν εντελώς άγνοια αυτών των εννοιών.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς εναλλακτικές μορφές ιατρικής.

Όπως επισημαίνει ο Garth Cook από το Scientific American:

συνέχεια του άρθρου:https://botanologia.gr/o-noys-mas-paizei-kathoristiko-rolo-sti-therapeia-toy-somatos-mas/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μια ελκτική μηχανή ÖBB γίνεται πρεσβευτής των επενδύσεων της ΕΕ στους σιδηροδρόμους.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια ελκτική μηχανή ÖBB γίνεται πρεσβευτής των επενδύσεων της ΕΕ στους σιδηροδρόμους.
Τι μπορεί να αντικαταστήσει το γκαζόν σε κήπους και αυλές
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι μπορεί να αντικαταστήσει το γκαζόν σε κήπους και αυλές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Moment του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα - Ποια μέρα θα παίζει;
Το Moment του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα - Ποια μέρα θα παίζει;
ψοΐτης/psoas major μυς – ο βαθύτερος μυς του σώματός μας, που συμμετέχει σχεδόν σε κάθε κίνησή μας!
ψοΐτης/psoas major μυς – ο βαθύτερος μυς του σώματός μας, που συμμετέχει σχεδόν σε κάθε κίνησή μας!
Η εισπνοή μενθόλης/menthol μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μνήμης και στη θεραπεία του Alzheimer
Η εισπνοή μενθόλης/menthol μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μνήμης και στη θεραπεία του Alzheimer
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια; - Ποιες μέρες θα παίζει;
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια; - Ποιες μέρες θα παίζει;
«Δεν το χωράει ο νους μας πως ο σιδηροδρομικός σταθμός της Δράμας κλείνει επίσημα και οριστικά»
«Δεν το χωράει ο νους μας πως ο σιδηροδρομικός σταθμός της Δράμας κλείνει επίσημα και οριστικά»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο. Από 1 Απριλίου ως 15 Ιουνίου η προθεσμία.
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο. Από 1 Απριλίου ως 15 Ιουνίου η προθεσμία.
Τα πάνω κάτω στο OPEN από Δευτέρα
Τα πάνω κάτω στο OPEN από Δευτέρα
Η Πορτογαλία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αγορά τρένων στην ιστορία της.
Η Πορτογαλία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αγορά τρένων στην ιστορία της.
Eurovision 2026: Αυτό είναι το video κλιπ του Ferto
Eurovision 2026: Αυτό είναι το video κλιπ του Ferto
Άγιος Νικόλαος: Ακινητοποιήθηκε συρμός σε σταθμό του ΗΣΑΠ – «Υπήρχε μυρωδιά και έβγαιναν καπνοί» καταγγέλλουν επιβάτες
Άγιος Νικόλαος: Ακινητοποιήθηκε συρμός σε σταθμό του ΗΣΑΠ – «Υπήρχε μυρωδιά και έβγαιναν καπνοί» καταγγέλλουν επιβάτες