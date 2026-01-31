2026-01-31 11:05:42
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»



Μάχη στήθος με στήθος καταγράφηκε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Happy Day στον Alpha XIII» και την «Κοινωνία Ώρα MEGA» να μοιράζονται την κορυφή, σημειώνοντας αμφότερα 13,7%, σε μια απόλυτα ισορροπημένη αναμέτρηση για την πρώτη θέση.

Ακριβώς πίσω τους βρέθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 11,7%, διατηρώντας σταθερή δυναμική και επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας αξιόπιστος παίκτης στο ενημερωτικό τοπίο των πρωινών ωρών.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκε το «Σήμερα» με 9,9%, κρατώντας επαφή με τους πρωτοπόρους αλλά χωρίς να μπει στη μάχη της κορυφής, ενώ πιο χαμηλά περιορίστηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7,2%, το οποίο δεν κατάφερε να ανεβάσει ρυθμούς στο συγκεκριμένο πρωινό.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Buongiorno» στην κορυφή – Σφιχτή μάχη στους υπόλοιπους...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Buongiorno» στην κορυφή – Σφιχτή μάχη στους υπόλοιπους...
Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα του Σαββατοκύριακο Παρέα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα του Σαββατοκύριακο Παρέα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Buongiorno» στην κορυφή – Σφιχτή μάχη στους υπόλοιπους...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Buongiorno» στην κορυφή – Σφιχτή μάχη στους υπόλοιπους...
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Σταθερή η Ζήνα...
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Σταθερή η Ζήνα...
Απογευματινή ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία «Deal»
Απογευματινή ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία «Deal»
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» σαρώνει – Δυνατά ποσοστά για το «Παρά Πέντε»
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» σαρώνει – Δυνατά ποσοστά για το «Παρά Πέντε»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Σταθερή η Ζήνα...
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Σταθερή η Ζήνα...
Απογευματινή ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία «Deal»
Απογευματινή ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία «Deal»
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» σαρώνει – Δυνατά ποσοστά για το «Παρά Πέντε»
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» σαρώνει – Δυνατά ποσοστά για το «Παρά Πέντε»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/1/2026)