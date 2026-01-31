





Μάχη στήθος με στήθος καταγράφηκε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Happy Day στον Alpha XIII» και την «Κοινωνία Ώρα MEGA» να μοιράζονται την κορυφή, σημειώνοντας αμφότερα 13,7%, σε μια απόλυτα ισορροπημένη αναμέτρηση για την πρώτη θέση.

Ακριβώς πίσω τους βρέθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 11,7%, διατηρώντας σταθερή δυναμική και επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας αξιόπιστος παίκτης στο ενημερωτικό τοπίο των πρωινών ωρών.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκε το «Σήμερα» με 9,9%, κρατώντας επαφή με τους πρωτοπόρους αλλά χωρίς να μπει στη μάχη της κορυφής, ενώ πιο χαμηλά περιορίστηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7,2%, το οποίο δεν κατάφερε να ανεβάσει ρυθμούς στο συγκεκριμένο πρωινό.







Πηγή: tvnea.com