Η ALTER EGO STUDIOS, η εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου της ALTER EGO MEDIA, εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή - του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και δημιουργού που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σκορπά αβίαστα γέλιο στους θεατές και φροντίζει να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της ALTER EGO MEDIA.Επιπλέον, η ALTER EGO STUDIOS εξασφάλισε και την προβολή όλων των νέων σπαρταριστών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους στη θεατρική σκηνή.Ο Μάρκος Σεφερλής έχει αποκτήσει στην πολυετή καριέρα του φανατικούς θεατρόφιλους, οι οποίοι τον ακολουθούν πιστά καθώς ξεχωρίζουν το ταπεραμέντο του, τον αυθορμητισμό του και την άμεση προσέγγισή του στην κωμωδία.Ανάμεσα στις παραστάσεις που θα προβληθούν είναι: «Ο Μπαχαλόγατος» (2009), «Δείπνο Ηλιθίων» (2010 - 2011), «Mrs Doubtfire» (2010 - 2011), «Η Μεγάλη του Γέλιου Σχολή» (2011), «Τρώει Story 30 χρόνια τώρα» (2012), «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής» (2013), «Ο καλός, ο κακός και ο διάσημος» (2014 – 2015), «Black Friday και 13» (2018), «10 χρόνια γάμου» (2019), «Πράκτωρ 00Λεφτά» (2022), «Με παρέσυρε το ρεύμα» (2023), «20 χρόνια Δελφινάριο» (2024) και «Notis η επιστροφή» (2025).Η πρωτοβουλία της ALTER EGO STUDIOS θα φέρει στους θεατές μοναδικές στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας, πάντα μέσα από τη σκηνική εμπειρία που προσφέρει ο Μάρκος Σεφερλής.Πηγή: tvnea.com