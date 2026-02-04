2026-02-04 12:07:34
Φωτογραφία για Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής - Τι ανακοίνωσε η ALTER EGO STUDIO
Η ALTER EGO STUDIOS, η εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου της ALTER EGO MEDIA, εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή - του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και δημιουργού που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σκορπά αβίαστα γέλιο στους θεατές και φροντίζει να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της ALTER EGO MEDIA.

Επιπλέον, η ALTER EGO STUDIOS εξασφάλισε και την προβολή όλων των νέων σπαρταριστών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους στη θεατρική σκηνή.

Ο Μάρκος Σεφερλής έχει αποκτήσει στην πολυετή καριέρα του φανατικούς θεατρόφιλους, οι οποίοι τον ακολουθούν πιστά καθώς ξεχωρίζουν το ταπεραμέντο του, τον αυθορμητισμό του και την άμεση προσέγγισή του στην κωμωδία.


Ανάμεσα στις παραστάσεις που θα προβληθούν είναι: «Ο Μπαχαλόγατος» (2009), «Δείπνο Ηλιθίων» (2010 - 2011), «Mrs Doubtfire» (2010 - 2011), «Η Μεγάλη του Γέλιου Σχολή» (2011), «Τρώει Story 30 χρόνια τώρα» (2012), «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής» (2013), «Ο καλός, ο κακός και ο διάσημος» (2014 – 2015), «Black Friday και 13» (2018), «10 χρόνια γάμου» (2019), «Πράκτωρ 00Λεφτά» (2022), «Με παρέσυρε το ρεύμα» (2023), «20 χρόνια Δελφινάριο» (2024) και «Notis η επιστροφή» (2025).

Η πρωτοβουλία της ALTER EGO STUDIOS θα φέρει στους θεατές μοναδικές στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας, πάντα μέσα από τη σκηνική εμπειρία που προσφέρει ο Μάρκος Σεφερλής.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πατέρας μετέτρεψε το σπίτι του σε βαγόνι τρένου για να γιορτάσει την είσοδο του γιου του στον σιδηρόδρομο!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πατέρας μετέτρεψε το σπίτι του σε βαγόνι τρένου για να γιορτάσει την είσοδο του γιου του στον σιδηρόδρομο!
«Σούπερ Ήρωες»: Έρχονται σύντομα στον ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Σούπερ Ήρωες»: Έρχονται σύντομα στον ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
MEGA: Πρώτη επιλογή στην ενημέρωση και τον Ιανουάριο 2026
MEGA: Πρώτη επιλογή στην ενημέρωση και τον Ιανουάριο 2026
Γιάννης Νιάρρος στο «Buongiorno»: Οι «Αθώοι», το «ερωτικό τετράγωνο» στο MEGA και η απομυθοποίηση της επιτυχίας
Γιάννης Νιάρρος στο «Buongiorno»: Οι «Αθώοι», το «ερωτικό τετράγωνο» στο MEGA και η απομυθοποίηση της επιτυχίας
Οι πρωτιές του MEGA τον μήνα Ιανουάριο του 2026
Οι πρωτιές του MEGA τον μήνα Ιανουάριο του 2026
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Αυτή η εκπομπή του Σαββατοκύριακου αλλάζει ώρα στο MEGA
Αυτή η εκπομπή του Σαββατοκύριακου αλλάζει ώρα στο MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Τριχόπτωση από τη Liafarm σε συνεργασία με τη Bailleul Laboratoires
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Τριχόπτωση από τη Liafarm σε συνεργασία με τη Bailleul Laboratoires
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 5 εξελίξεις που δίνουν ελπίδα στη μάχη
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 5 εξελίξεις που δίνουν ελπίδα στη μάχη
Έκκληση από τον τέως πρόεδρο του ΟΣΕ Γ. Γραμματίδη να μην κλείσει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας
Έκκληση από τον τέως πρόεδρο του ΟΣΕ Γ. Γραμματίδη να μην κλείσει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας
Τετάρτη, 4/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 4/2/2026: Εργασίες ημέρας
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και συναθροίσεις των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στον Άγιο Νικόλαο Μύτικα Αιτ/νίας.
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και συναθροίσεις των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στον Άγιο Νικόλαο Μύτικα Αιτ/νίας.