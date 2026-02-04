2026-02-04 12:07:34
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» μπροστά στον ανταγωνισμό...

 



Την πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη πήραν οι «Αποκαλύψεις» με 13,1%, κρατώντας καθαρό προβάδισμα και επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πιο δυνατό χαρτί της ώρας, σε μια ζώνη με έντονες διακυμάνσεις.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» με 10,0%, παρουσιάζοντας αξιοπρεπή εικόνα και διατηρώντας επαφή με την κορυφή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πιέσει ουσιαστικά τον πρωτοπόρο. Πιο πίσω ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8,5%, σε μια μάλλον ήπια επίδοση για τα δεδομένα της εκπομπής.

Στα χαμηλά της ζώνης, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,4%, ενώ η «Ώρα για Ψυχαγωγία» έμεινε ακόμη χαμηλότερα με 3,8%, δείχνοντας ξεκάθαρη αδυναμία να βρει ρυθμό.

Την εικόνα συμπληρώνει η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος», η οποία κατρακύλησε στο 1,8%, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται εκτός ανταγωνισμού και χωρίς καμία ουσιαστική απήχηση στο μεσημεριανό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» μόνη στην κορυφή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» μόνη στην κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» μόνη στην κορυφή
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» μόνη στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/2/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κυριαρχία «Happy Day» – Στην τελευταία θέση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κυριαρχία «Happy Day» – Στην τελευταία θέση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά μπροστά το Happy Day – μάχη δεύτερης θέσης, χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά μπροστά το Happy Day – μάχη δεύτερης θέσης, χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time: «MasterChef» πρώτο, ακολουθεί το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime time: «MasterChef» πρώτο, ακολουθεί το «Ράδιο Αρβύλα»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/2/2026)
«Σούπερ Ήρωες»: Έρχονται σύντομα στον ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Έρχονται σύντομα στον ΑΝΤ1
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής - Τι ανακοίνωσε η ALTER EGO STUDIO
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής - Τι ανακοίνωσε η ALTER EGO STUDIO