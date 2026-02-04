Την πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη πήραν οι «Αποκαλύψεις» με 13,1%, κρατώντας καθαρό προβάδισμα και επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πιο δυνατό χαρτί της ώρας, σε μια ζώνη με έντονες διακυμάνσεις.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» με 10,0%, παρουσιάζοντας αξιοπρεπή εικόνα και διατηρώντας επαφή με την κορυφή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πιέσει ουσιαστικά τον πρωτοπόρο. Πιο πίσω ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8,5%, σε μια μάλλον ήπια επίδοση για τα δεδομένα της εκπομπής.

Στα χαμηλά της ζώνης, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,4%, ενώ η «Ώρα για Ψυχαγωγία» έμεινε ακόμη χαμηλότερα με 3,8%, δείχνοντας ξεκάθαρη αδυναμία να βρει ρυθμό.

Την εικόνα συμπληρώνει η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος», η οποία κατρακύλησε στο 1,8%, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται εκτός ανταγωνισμού και χωρίς καμία ουσιαστική απήχηση στο μεσημεριανό κοινό.

