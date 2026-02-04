2026-02-04 12:07:34
Φωτογραφία για Prime time: «MasterChef» πρώτο, ακολουθεί το «Ράδιο Αρβύλα»



Στην κορυφή της prime time βρέθηκε το «MasterChef 10» με 15,7%, κρατώντας το προβάδισμα σε μια ζώνη με έντονο ανταγωνισμό και μικρές αποστάσεις. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Ράδιο Αρβύλα» με 14,9%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ισχυρός παίκτης, χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει μπροστά.

Στην ίδια ταχύτητα κινήθηκαν το «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 13,8% και το «Να μ’ αγαπάς» με 13,5%, σχηματίζοντας ένα σφιχτό μπλοκ προγραμμάτων που κρατούν επαφή με την κορυφή αλλά χωρίς ξεκάθαρη υπεροχή. Αξιόλογη παρουσία κατέγραψε και το «Μια νύχτα μόνο» με 11,6%, ενώ το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» σημείωσε 11,3%, κινούμενο σε αξιοπρεπή αλλά όχι ανταγωνιστικά επίπεδα.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 8,9%, ο «Survivor» με 7,0% και η «Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 7,3%, δείχνοντας ότι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό της πρώτης γραμμής. Το «Money Drop» περιορίστηκε στο 6,8%, ενώ το «Status Quo» έμεινε στο 6,1%, χωρίς καμία ουσιαστική δυναμική.

Στα χαμηλά της ζώνης, το «Γιατί ρε πατέρα;» με 6,6% δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, το «Το Παιδί» έμεινε στο 3,1%, ενώ τα «Καλά θα πάει κι αυτό» (1,6%) και «Real View» (2,7%) επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται εκτός παιχνιδιού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/2/2026)
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Survivor και «Μια Νύχτα Μόνο» κάτω από την πίεση
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Survivor και «Μια Νύχτα Μόνο» κάτω από την πίεση
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» στην κορυφή με χαμηλότερες όμως επιδώσεις...
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» στην κορυφή με χαμηλότερες όμως επιδώσεις...
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» μπροστά
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» μπροστά
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» σαρώνει – Δυνατά ποσοστά για το «Παρά Πέντε»
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» σαρώνει – Δυνατά ποσοστά για το «Παρά Πέντε»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/2/2026)
«Σούπερ Ήρωες»: Έρχονται σύντομα στον ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Έρχονται σύντομα στον ΑΝΤ1
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής - Τι ανακοίνωσε η ALTER EGO STUDIO
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής - Τι ανακοίνωσε η ALTER EGO STUDIO
Πατέρας μετέτρεψε το σπίτι του σε βαγόνι τρένου για να γιορτάσει την είσοδο του γιου του στον σιδηρόδρομο!
Πατέρας μετέτρεψε το σπίτι του σε βαγόνι τρένου για να γιορτάσει την είσοδο του γιου του στον σιδηρόδρομο!
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Τριχόπτωση από τη Liafarm σε συνεργασία με τη Bailleul Laboratoires
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Τριχόπτωση από τη Liafarm σε συνεργασία με τη Bailleul Laboratoires