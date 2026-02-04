Στην κορυφή της prime time βρέθηκε το «MasterChef 10» με 15,7%, κρατώντας το προβάδισμα σε μια ζώνη με έντονο ανταγωνισμό και μικρές αποστάσεις. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Ράδιο Αρβύλα» με 14,9%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ισχυρός παίκτης, χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει μπροστά.

Στην ίδια ταχύτητα κινήθηκαν το «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 13,8% και το «Να μ’ αγαπάς» με 13,5%, σχηματίζοντας ένα σφιχτό μπλοκ προγραμμάτων που κρατούν επαφή με την κορυφή αλλά χωρίς ξεκάθαρη υπεροχή. Αξιόλογη παρουσία κατέγραψε και το «Μια νύχτα μόνο» με 11,6%, ενώ το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» σημείωσε 11,3%, κινούμενο σε αξιοπρεπή αλλά όχι ανταγωνιστικά επίπεδα.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 8,9%, ο «Survivor» με 7,0% και η «Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 7,3%, δείχνοντας ότι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό της πρώτης γραμμής. Το «Money Drop» περιορίστηκε στο 6,8%, ενώ το «Status Quo» έμεινε στο 6,1%, χωρίς καμία ουσιαστική δυναμική.

Στα χαμηλά της ζώνης, το «Γιατί ρε πατέρα;» με 6,6% δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, το «Το Παιδί» έμεινε στο 3,1%, ενώ τα «Καλά θα πάει κι αυτό» (1,6%) και «Real View» (2,7%) επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται εκτός παιχνιδιού.

Πηγή: tvnea.com