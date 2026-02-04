Πατέρας μετέτρεψε το σπίτι του σε βαγόνι τρένου για να γιορτάσει την είσοδο του γιου του στον σιδηρόδρομο!
2026-02-04 10:57:43
Εικόνας: XΣε ένα βίντεο που έγινε viral, ένας πατέρας μετέτρεψε το σπίτι του σε βαγόνι τρένου για να γιορτάσει τη δουλειά του γιου του στον σιδηρόδρομο, αφήνοντας τους χρήστες του διαδικτύου σοκαρισμένους και εντυπωσιασμένους.eenews.india.comΈνα συγκινητικό βίντεο που καταγράφει τη χαρά ενός πατέρα όταν ο γιος του εξασφάλισε δουλειά στον σιδηρόδρομο έχει κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης sidirodromikanea
