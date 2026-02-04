2026-02-04 10:57:43
Φωτογραφία για Πατέρας μετέτρεψε το σπίτι του σε βαγόνι τρένου για να γιορτάσει την είσοδο του γιου του στον σιδηρόδρομο!
Εικόνας: XΣε ένα βίντεο που έγινε viral, ένας πατέρας μετέτρεψε το σπίτι του σε βαγόνι τρένου για να γιορτάσει τη δουλειά του γιου του στον σιδηρόδρομο, αφήνοντας τους χρήστες του διαδικτύου σοκαρισμένους και εντυπωσιασμένους.eenews.india.comΈνα συγκινητικό βίντεο που καταγράφει τη χαρά ενός πατέρα όταν ο γιος του εξασφάλισε δουλειά στον σιδηρόδρομο έχει κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης sidirodromikanea
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Τριχόπτωση από τη Liafarm σε συνεργασία με τη Bailleul Laboratoires
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Τριχόπτωση από τη Liafarm σε συνεργασία με τη Bailleul Laboratoires
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής - Τι ανακοίνωσε η ALTER EGO STUDIO
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής - Τι ανακοίνωσε η ALTER EGO STUDIO
Γερμανία: Νεκρός ο οδηγός τρένου μετά από επίθεση επιβάτη
7 Λειτουργικές και όμορφες διαμορφώσεις για την είσοδο του σπιτιού
Η αυτοκτονία του Βέλγου μηχανοδηγού τρένου ανέδειξε τα ψυχικά τραύμα σε τραγικά συμβάντα
Ποια είναι τα (φετινά) ορόσημα για τον Σιδηρόδρομο -θεσμικές παρεμβάσεις
Η Ισπανία θα χορηγήσει αποζημιώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του θανατηφόρου τρένου υψηλής ταχύτητας
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 5 εξελίξεις που δίνουν ελπίδα στη μάχη
Έκκληση από τον τέως πρόεδρο του ΟΣΕ Γ. Γραμματίδη να μην κλείσει ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας
Τετάρτη, 4/2/2026: Εργασίες ημέρας
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και συναθροίσεις των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στον Άγιο Νικόλαο Μύτικα Αιτ/νίας.
STAR: Κλείδωσε το deal – Αυτός αναλαμβάνει το «Lingo»
