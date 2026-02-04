Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι συνταγές φαρμάκων των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ) και των οικογενειών τους εκτελούνται μέσω του ΕΟΠΥΥ και υποβάλλονται στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, ως ξεχωριστή υποβολή «Ένοπλες Δυνάμεις». Ομαδοποιούνται και κατατίθενται ως φυσικό αρχείο ξεχωριστά, όπως ακριβώς κάνουμε με τις υπόλοιπες υποβολές: Λιμενικού Σώματος, Δικαιούχων ΕΚΑΑ, Εμβολίων ΕΠΕ, Ασφαλισμένων και Δικαιούχων του ν.4368/2016.



(δεν απαιτείται ξεχωριστός υποφάκελος, αρκεί να είναι ομαδοποιημένο το πακέτο)

Προσοχή!

➢ Όπως σας έχουμε ενημερώσει σχετικά, ειδικά για τον μήνα Ιανουάριο ...

... θα υποβληθούν μαζί τους σε ενιαία υποβολή / φυσικό αρχείο και στο ίδιο μοναδικό τιμολόγιο προς ΕΟΠΥΥ, τυχόν συνταγές με ΦΥΚ των ταμείων αυτών (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ) που εκτελέσατε τον Ιανουάριο, ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι ενεργή σύμβαση με τα ταμεία αυτά ως φαρμακείο. Η αποζημίωση θα γίνει κανονικά από τον ΕΟΠΥΥ, με τις υπόλοιπες υποβολές του μήνα Ιανουαρίου.

➢ Από τον μήνα Φεβρουάριο και μετά θα ερωτάσθε από το πρόγραμμά σας, αν έχετε ή όχι σύμβαση με τα ταμεία αυτά (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ), προκειμένου να προχωρήσετε σε εκτέλεση ή όχι της συνταγής με ΦΥΚ για το ΥΠΕΘΑ, με το ακόλουθο μήνυμα :

“Η συνταγή του ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ περιέχει φάρμακο ΦΥΚ και ΔΕΝ εκτελείται στα πλαίσια της σύμβασης εκτέλεσης συνταγών των ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ μαζί με τις συνταγές ΕΟΠΥΥ, βάσει της ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 48118/2025 (ΦΕΚ 5814/Β ́/3-11-2025).

Μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτέλεση της συνταγής με ΦΥΚ, ΜΟΝΟ αν ανήκετε στα συμβεβλημένα με το ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ φαρμακεία ή στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που είναι συμβεβλημένοι με τα συγκεκριμένα ταμεία, για να καταχωρηθεί και να αποζημιωθεί η συνταγή στα ταμεία αυτά.”

Οπότε :

1. Τα φαρμακεία που ΔΕΝ έχουν σύμβαση με (ΓΕΝ,ΓΕΑ,ΓΕΣ) ΔΕΝ θα πρέπει να εκτελούν συνταγές με ΦΥΚ από 1/2/2026, γιατί δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ τα ΦΥΚ του ΥΠΕΘΑ, από το Φεβρουάριο και μετά.

2. Από 1/2/2026 θα αποζημιώνονται για τις συνταγές με ΦΥΚ ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ, Μόνο τα φαρμακεία που έχουν σύμβαση με τα ταμεία αυτά (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ) - είτε μεμονωμένα, είτε μέσω σύμβασης των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων - μετά από υποβολή των συνταγών αυτών προς στα ταμεία αυτά. Το διαχωρισμό των συνταγών με ΦΥΚ για το ΥΠΕΘΑ που θα υποβάλλονται απευθείας στα Ταμεία ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ, από τις συνταγές των υπόλοιπων φαρμάκων για το ΥΠΕΘΑ που αποζημιώνονται σε ξεχωριστή υποβολή ΕΟΠΥΥ, θα τις κάνουν τα προγράμματα φαρμακείου.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

