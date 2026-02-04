tinanantsou.blogspot.gr

Ο Σπύρος Σφενδουράκης, συγγραφέας του βιβλίου "Στον καθρέφτη του Δαρβίνου", συνομιλεί με τον Παναγιώτη Παφίλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ζωικής Ποικιλότητας στο ΕΚΠΑ και δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Πόσο καλά αντιλαμβανόμαστε την εξελικτική θεωρία κοιτώντας την στον καθρέφτη του σπουδαίου επιστήμονα; Μήπως η δυσκολία που συναντά πολύς κόσμος να αποδεχθεί την εξελικτική θεωρία έχει σχέση και με εσφαλμένους τρόπους κατανόησής της; Είναι η εξέλιξη απλώς μια θεωρία και τι είναι στ’ αλήθεια μια επιστημονική θεωρία; Περισσότερα για το βιβλίο:https://bit.ly/3gsKsTf Ο Σπύρος Σφενδουράκης είναι Καθηγητής Οικολογίας και Βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. *Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης συστήνονται πλέον στο αναγνωστικό κοινό με έναν πιο σύγχρονο τρόπο, για μια πιο "οικεία" γνωριμία των αναγνωστών με βιβλία και συγγραφείς, με τα "Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο", τη νέα σειρά ηχητικών άρθρων και βίντεο. Στη σειρά δεν μιλούν άλλοι για τα βιβλία, δεν περιγράφουν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του, αλλά μιλάει το ίδιο το κείμενο, ή και ο συγγραφέας σε πρώτο πρόσωπο· πρόκειται, δηλαδή, για μια χειρονομία με την οποία τα κείμενα και οι συγγραφείς αυτοσυστήνονται στους αναγνώστες. Τα "Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο" επιφυλάσσουν αναπάντεχες συναντήσεις θεμάτων, κειμένων και συγγραφέων από όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών, όπως αντιπροσωπεύονται στον ευρύ κατάλογο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.