





Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Μάλμε – Παναθηναϊκός στον ΑΝΤ1 κυριάρχησε απόλυτα στην prime time, συγκεντρώνοντας 15% και καταλαμβάνοντας την κορυφή της τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Άγιος Έρωτας με 12,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η σειρά Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι στον Alpha με 11,6%. Την τέταρτη θέση κατέλαβε το Να μ’ Αγαπάς του Alpha με 10,8%, και πέμπτο στη λίστα ήρθε το τηλεπαιχνίδι Θέλεις να Γίνεις Εκατομμυριούχος με 10,3%.

Στην έκτη θέση συναντούμε το First Dates του Star με 9,7%, ενώ έβδομη είναι Η Γη της Ελιάς στο Mega με 9,3% και στην όγδοη θέση το The Floor στον ΣΚΑΪ με 9%. Ακολουθεί στην ένατη θέση το Hotel Elvira του Mega με 8,9%, πριν η τηλεθέαση κάνει αισθητή «βουτιά» στην ΕΡΤ1, όπου τόσο η σειρά (Ηλέκτρα) όσο και η ελληνική ταινία που ακολούθησε σημείωσαν από 5%, καταλαμβάνοντας έτσι τη δέκατη και ενδέκατη θέση.

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν το Το Παιδί με 2,2%, ενώ το Real View στο Open με 2,1%.

Στη late night ζώνη, την πρωτιά κατέκτησε η εκπομπή Πρωταγωνιστές στον Alpha με 11,9%, ακολουθούμενη από την Μεγάλη Εικόνα στο Mega με 9,6%. Την τρίτη θέση πήρε η εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη στον ΣΚΑΪ με 9%, ενώ η ποδοσφαιρική εκπομπή του ΑΝΤ1, The Football Show, σημείωσε 5,4%. Τέλος, η εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω κατέγραψε 3,9%.

Πηγή: tvnea.com