Η Μάγδα Τσέγκου κάθε Σάββατο μας προτείνει τις πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές προτάσεις για να περάσουμε ξέγνοιαστες και ποιοτικές στιγμές με τους φίλους και την οικογένειά μας.

Μέρη καλά κρυμμένα, που δεν είναι ευρέως γνωστά, αλλά και hot προορισμοί μας περιμένουν για να περάσουμε την πιο χαρούμενη ώρα της εβδομάδας!

Αυτό το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 17:45, η Μάγδα Τσέγκου απολαμβάνει ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα, που κόβει την ανάσα, στο ιστορικό Σούνιο. Πηγαίνει στις κατακόμβες της Ρωσικής Εκκλησίας που άνοιξαν για πρώτη φορά μετά από 1.000 χρόνια!

Στη συνέχεια, εξερευνά μία από τις πιο όμορφες και βιώσιμες γειτονιές της πρωτεύουσας, τη Νέα Σμύρνη, δοκιμάζει το πιο παραδοσιακό σουβλάκι και ανακαλύπτει ένα καινούργιο μεζεδοπωλείο. Λίγο αργότερα, πίνει το ποτό της στο πιο ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό σκηνικό στο κέντρο της Αθήνας.

Το «Happy Ηours» πηγαίνει Λιβαδειά και βλέπουμε εικόνες από την πανέμορφη φύση που έχει μέσα στο αστικό κέντρο, αλλά πάμε και Θεσσαλονίκη για μαμαδίστικο φαγητό και για μπουγάτσα …αλλιώς!

Πηγή: tvnea.com