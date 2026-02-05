2026-02-05 09:30:52
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα για το «Buongiorno» – Κοντινές αποστάσεις στον ανταγωνισμό



 Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Buongiorno», σημειώνοντας 13,0% στο δυναμικό κοινό και διατηρώντας το προβάδισμα απέναντι στις υπόλοιπες εκπομπές της ώρας.

Ακολούθησαν το «Το Πρωινό» με 11,7%, οι «Αταίριαστοι» με 11,3% και το «Super Κατερίνα V» με 11,1%, με τις μεταξύ τους διαφορές να παραμένουν μικρές και την τηλεθέαση να διαμορφώνεται σε κοντινά επίπεδα.

Το «Breakfast@Star» κατέγραψε 9,5%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 5,7% και το «10 Παντού» 3,6%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
