Στον τέταρτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Maestro», θα συμμετάσχει ο Βασίλης Μίχας, μετά την επιτυχία που γνώρισε μέσα από τη «Γη της ελιάς».

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τον ρόλο που θα υποδυθεί στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

«Θα είμαι στο Maestro. Θα με δείτε στα νέα επεισόδια και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είμαι skipper. Έχω ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα. Ήταν ανάλαφρα τα γυρίσματα αυτά… ήταν και λίγο ερωτικά. Τίποτα άλλο δεν λέω», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του ρόλου του.

Μιλώντας για την εμπειρία του στα γυρίσματα στους Παξούς, ο Βασίλης Μίχας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του:

«Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πολύ καλά με την ομάδα του Χριστόφορου. Τα παιδιά με αγκάλιασαν αμέσως. Πήγα στους Παξούς και θα ξαναπάω τον Απρίλιο. Ήταν υπέροχα, ένιωσα σαν να έκανα διακοπές, όχι γύρισμα».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αμφιβολίες που μπορεί να συνοδεύουν την πορεία ενός καλλιτέχνη:

«Υπάρχουν μέρες που αναρωτιέσαι αν είσαι στον σωστό δρόμο. Όμως επειδή έχω στο μυαλό μου πού θέλω να κατευθυνθώ, νιώθω ότι είμαι εκεί που πρέπει. Με τον πόνο έχω καλή σχέση, λειτουργεί σαν καθρέφτης και οδηγός».

