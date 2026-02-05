2026-02-05 09:30:52
Φωτογραφία για Βασίλης Μίχας στο Maestro: «Ο ρόλος μου θα είναι ανάλαφρος και λίγο… ερωτικός»

 



Στον τέταρτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Maestro», θα συμμετάσχει ο Βασίλης Μίχας, μετά την επιτυχία που γνώρισε μέσα από τη «Γη της ελιάς».

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τον ρόλο που θα υποδυθεί στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

«Θα είμαι στο Maestro. Θα με δείτε στα νέα επεισόδια και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είμαι skipper. Έχω ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα. Ήταν ανάλαφρα τα γυρίσματα αυτά… ήταν και λίγο ερωτικά. Τίποτα άλλο δεν λέω», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του ρόλου του.

Μιλώντας για την εμπειρία του στα γυρίσματα στους Παξούς, ο Βασίλης Μίχας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του:

«Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πολύ καλά με την ομάδα του Χριστόφορου. Τα παιδιά με αγκάλιασαν αμέσως. Πήγα στους Παξούς και θα ξαναπάω τον Απρίλιο. Ήταν υπέροχα, ένιωσα σαν να έκανα διακοπές, όχι γύρισμα».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αμφιβολίες που μπορεί να συνοδεύουν την πορεία ενός καλλιτέχνη:

«Υπάρχουν μέρες που αναρωτιέσαι αν είσαι στον σωστό δρόμο. Όμως επειδή έχω στο μυαλό μου πού θέλω να κατευθυνθώ, νιώθω ότι είμαι εκεί που πρέπει. Με τον πόνο έχω καλή σχέση, λειτουργεί σαν καθρέφτης και οδηγός».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι»
«Happy Hours»: Που ταξιδεύει αυτό το Σάββατο;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Happy Hours»: Που ταξιδεύει αυτό το Σάββατο;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η νέα δραματική σειρά του Alpha με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη – Ρόλος με άνοια και αγώνα με τον χρόνο
Η νέα δραματική σειρά του Alpha με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη – Ρόλος με άνοια και αγώνα με τον χρόνο
Ο ρόλος της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Καλαμάτας στη δημογραφική ανθεκτικότητα της περιφέρειας
Ο ρόλος της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Καλαμάτας στη δημογραφική ανθεκτικότητα της περιφέρειας
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι ο «Μπαμπά-χάχας»!
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι ο «Μπαμπά-χάχας»!
Το Σόι σου: Νέος ρόλος-κλειδί φέρνει ανατροπές στα επόμενα επεισόδια
Το Σόι σου: Νέος ρόλος-κλειδί φέρνει ανατροπές στα επόμενα επεισόδια
Ο ΣΚΑΪ στρέφεται ξανά στη μυθοπλασία – Ο ρόλος του Αλέξανδρου Τσουβέλα
Ο ΣΚΑΪ στρέφεται ξανά στη μυθοπλασία – Ο ρόλος του Αλέξανδρου Τσουβέλα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεπαγώνει το J2US με το πρώτο teaser του OPEN
Ξεπαγώνει το J2US με το πρώτο teaser του OPEN
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα για το «Buongiorno» – Κοντινές αποστάσεις στον ανταγωνισμό
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα για το «Buongiorno» – Κοντινές αποστάσεις στον ανταγωνισμό
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» καθαρά μπροστά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» καθαρά μπροστά
H MICROSOFT ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΑ WINDOWS 11
H MICROSOFT ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΑ WINDOWS 11
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ