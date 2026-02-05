





Δύο χρόνια εκτός τηλεοπτικού αέρα ήταν αρκετά για να μπουν οριστικά τέλος στις φήμες και τις αναμονές, με το J2US να επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη. Το δημοφιλές μουσικό σόου βγαίνει από τον «πάγο» και το OPEN ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος επιστρέφει με ανανεωμένο concept και διάθεση να κλέψει και πάλι τις εντυπώσεις.

Το trailer του νέου J2US βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του, ενώ στο κανάλι έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το λαμπερό σόου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Φεβρουάριο, με το OPEN να έχει ήδη δώσει το πρώτο στίγμα της επιστροφής του προβάλλοντας ένα teaser.













Πηγή: tvnea.com