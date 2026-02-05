2026-02-05 09:30:52
Δύο χρόνια εκτός τηλεοπτικού αέρα ήταν αρκετά για να μπουν οριστικά τέλος στις φήμες και τις αναμονές, με το J2US να επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη. Το δημοφιλές μουσικό σόου βγαίνει από τον «πάγο» και το OPEN ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος επιστρέφει με ανανεωμένο concept και διάθεση να κλέψει και πάλι τις εντυπώσεις.

Το trailer του νέου J2US βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του, ενώ στο κανάλι έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το λαμπερό σόου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Φεβρουάριο, με το OPEN να έχει ήδη δώσει το πρώτο στίγμα της επιστροφής του προβάλλοντας ένα teaser.









Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα για το «Buongiorno» – Κοντινές αποστάσεις στον ανταγωνισμό
Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι»
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με διαφορά – Μάχη παιχνιδιών πίσω από την ενημέρωση
Prime time: «MasterChef» πρώτο, ακολουθεί το «Ράδιο Αρβύλα»
ΤΟ Open Gaming Collective ΕΚΤΠΞΕΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ gaming στο Linux
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για το τηλεπαιχνίδι
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει στο OPEN και αυτό είναι το τρέιλερ με την Μαρία Μπακοδήμου
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» καθαρά μπροστά
H MICROSOFT ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΑ WINDOWS 11
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Εξτρα σύνταξη για εργαζόμενους συνταξιούχους [πίνακες με ποσά]
Η Φαντασία του Τρένου: Πώς να Σώσετε την Κρήτη Κόβοντάς την στη Μισή
