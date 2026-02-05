2026-02-05 11:52:27
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Live News» οδηγούν

 Η απογευματινή ζώνη ανέδειξε τον «Deal» στην κορυφή με 15,7%, ακολουθούμενο από το Live News με 15,4%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν οι σταθεροί πόλοι της ώρας.

Σημαντική παρουσία είχαν οι Οικογενειακές Ιστορίες με 12,3%, το The Chase με 14,0% και το Rouk Zouk με 10,1%, δείχνοντας ότι το παιχνίδι και η ψυχαγωγία εξακολουθούν να τραβούν το κοινό.

Οι Κυρίες της Αυλής (ΣΚΑΪ) με 8,4% κρατούν το δικό τους κοινό, ενώ τα 5 x 5 Celebrity με 5,2% και το Διαχωρίζω τη θέση μου με 6,1% δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωτοπόρων.

Στα χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκαν το Το Χούμε! με 2,6% και οι Καθαρές Κουβέντες με 3,8%, επιβεβαιώνοντας ότι για ορισμένα προγράμματα η ζώνη είναι αμείλικτη.



