2026-02-05 14:47:05
Φωτογραφία για «VINYΛΙΟ»: Επιστρέφει απόψε στις 23:20 με εμφανίσεις που ξάφνιασαν ακόμα και την ίδια τη Eurovision...
Απόψε στις 23:20 ο χρόνος γυρίζει πίσω και το πρώτο «VINYΛΙΟ» του 2026 επιστρέφει δυνατά.

Η πιο ξεχωριστή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται απόψε, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, με άρωμα Eurovision.

Το «VINYΛΙΟ» πηγαίνει στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό διαγωνισμό, αλλά κάπως διαφορετικά. Εκτός από τις αξέχαστες εμφανίσεις, θα επικεντρωθεί κυρίως σε εκείνες που θέλουμε μάλλον να ξεχάσουμε. Εμφανίσεις που ξάφνιασαν ακόμα και την ίδια τη Eurovision, εμφανίσεις εκκεντρικές, cult ή απλώς ακατανόητες. Εμφανίσεις που προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μας ξέχασαν αυτές.

 

Μη χάσετε απόψε στις 23:20, την επιστροφή του αγαπημένου «VINYΛΙΟΥ», γιατί τη μουσική δεν την ακούς απλά, τη ζεις!

 

Πηγή: tvnea.com
«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα...
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει στο OPEN και αυτό είναι το τρέιλερ με την Μαρία Μπακοδήμου
Akylas – Eurovision 2026: «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα»
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια; - Ποιες μέρες θα παίζει;
O ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV επιστρέφει στην NOVA
Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων – Υπέκυψε στα τραύματά του ένας ακόμα επιβάτης
Οριστικά στη Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη, με απόφαση του Αρείου Πάγου
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
Έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Live News» οδηγούν
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερή κορυφή για «Αποκαλύψεις»
