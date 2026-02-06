





Σαββατοκύριακο 07 και Κυριακή 08 Φεβρουαρίου με «Kitchen Lab» και τα πιο νόστιμα πιάτα που έχετε δοκιμάσει! O αγαπημένος μας σεφ και παρουσιαστής μας λέει την πιο νόστιμη καλησπέρα! Το Σάββατο 07 Φεβρουαρίου ο Άκης Πετρετζίκης μας υποδέχεται σε ένα επεισόδιο του «Kitchen Lab» στις 16:40 αφιερωμένο στο comfort φαγητό. Ο Φλεβάρης, μήνας μεταβατικός ανάμεσα στον χειμώνα και την άνοιξη, ζητά ακόμα τη ζεστασιά, αλλά αρχίζει να αναζητά και λίγη φρεσκάδα. Με αυτή τη λογική, ο Άκης δημιουργεί ένα μενού που δίνει νέα πνοή στα αγαπημένα πιάτα της καθημερινότητας.







Στο σαββατιάτικο μενού για ορεκτικό ο Άκης προτείνει loaded πατάτες φούρνου με γύρο κοτόπουλο, ένα street food στην απόλυτα σπιτική του μορφή. Ο Άκης ξεκινάει μαρινάροντας κοτόπουλο με ελαιόλαδο, μπαχαρικά και αρώματα, το σοτάρει μέχρι να γίνει ζουμερό και κατόπιν το ψιλοκόβει. Παράλληλα, ψήνει πατάτες Νάξου στον φούρνο μέχρι να γίνουν τραγανές απ’ έξω και βουτυράτες στο εσωτερικό τους. Τις συγκεντρώνει στο κέντρο του ταψιού, προσθέτει τυριά και ρίγανη και τις ξαναβάζει στον φούρνο μέχρι να λιώσουν. Βάζει τις πατάτες σε πιατέλα σερβιρίσματος, από πάνω βάζει το κοτόπουλο, chicken sauce και φρέσκο κρεμμυδάκι, και σερβίρει ένα πιάτο πλούσιο, ζουμερό και άκρως απολαυστικό.

Για κυρίως γεύμα, ο αγαπημένος μας σεφ ετοιμάζει ένα πιάτο που βασίζεται στην τεχνική αλλά και την απλότητα και δεν είναι άλλο από τα πιο σωστά ψημένα χοιρινά μπριζολάκια. Πρώτα, τα μαρινάρει με κρεμμύδι, ξίδι και δεντρολίβανο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει μια αρωματική πάστα με σκόρδο, μυρωδικά, ελαιόλαδο και κύβο κότας. Αφού τα αφήσει να τραβήξουν όλα τα αρώματα, τα ψήνει σε καυτό σχαροτήγανο ώστε να γίνουν ζουμερά και τα σερβίρει πάνω σε ψημένες σουβλακόπιτες, κομμένες σε τριγωνάκια, μαζί με τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι και μαϊντανό, παραδίδοντας ένα πιάτο τόσο απλό που θα εκπλήξει τους πάντες.







Το επεισόδιο του Σαββάτου κλείνει γλυκά με cinnamon rolls με μαρμελάδα βερίκοκο, πρωτότυπο και λαχταριστό. Ο Άκης ζυμώνει μια αφράτη και ελαστική ζύμη, με μαγιά, νερό, μέλι, ελαιόλαδο, αυγά, αλεύρι για τσουρέκι, αλάτι και βανιλίνη, την αφήνει να φουσκώσει και τη γεμίζει με αρωματική μαρμελάδα βερίκοκο και κανέλα. Τυλίγει ρολά, τα κόβει σε κομμάτια, τα αφήνει να ξαναφουσκώσουν και τα ψήνει μέχρι να γεμίσει η κουζίνα του με άρωμα κανέλας. Στο τέλος τα γλασάρει με μια κρέμα τυριού με μέλι, δημιουργώντας ένα γλυκό ισορροπημένο και ιδανικό για τον χειμώνα που σιγά σιγά μας αποχαιρετά.







Την Κυριακή 08 Φεβρουαρίου, ο Άκης Πετρετζίκης παραδίδει ένα επεισόδιο «Kitchen Lab» στις 16:40 στο οποίο αποδεικνύεται πως η απόλαυση δεν χρειάζεται πολλά υλικά, αλλά σωστό χειρισμό, τεχνική και αγάπη για την πρώτη ύλη. Με ένα μενού που κινείται ανάμεσα στο comfort και το elegant, ο Άκης παρουσιάζει τρεις συνταγές που βασίζονται στην απλότητα και αναδεικνύουν τη δύναμη της δημιουργίας στην κουζίνα.







Το επεισόδιο ξεκινά με mini burgers με καραμελωμένα κρεμμύδια, ένα μικρό υπερθέαμα γεύσης. Σε τηγάνι καραμελώνει κρεμμύδια με βούτυρο και ελαιόλαδο, μέχρι να αποκτήσουν βαθιά, γλυκιά γεύση και τα δένει με κρέμα βαλσάμικο. Ετοιμάζει μοσχαρίσιο κιμά, τον πλάθει σε μικρά ζουμερά μπιφτέκια και τα ψήνει σε καυτό τηγάνι, προσθέτοντας τυρί και τραγανό μπέικον. Στρώνει τα mini burgers με μαγιονέζα και κέτσαπ, προσθέτει ντομάτα, μαρούλι και τα καραμελωμένα κρεμμύδια, και σερβίρει κάτι μοναδικό, ένα street πιάτο γεμάτο ισορροπία και ένταση.







Για κυρίως πιάτο ο αγαπημένος μας σεφ σερβίρει ένα μοσχαρίσιο ribeye που αποδεικνύει πως, όταν το κρέας είναι σωστό, χρειάζεται ελάχιστες κινήσεις για να απογειωθεί η γεύση του. Πρώτα, αλατίζει τα ribeye, τα ψήνει σε καυτό τηγάνι μέχρι να πάρουν έντονο χρώμα και τα αρωματίζει με θυμάρι, δεντρολίβανο και σκόρδο. Προσθέτει βούτυρο και τα περιχύνει συνεχώς, ώστε να μείνουν ζουμερά και γεμάτα γεύση. Στο ίδιο τηγάνι ετοιμάζει μια γρήγορη σάλτσα κρασιού και τα σερβίρει με πουρέ και καραμελωμένα καρότα, σε ένα αποτέλεσμα γεύσης λαχταριστό και απόλυτα ισορροπημένο.







Το επεισόδιο κλείνει με το διάσημο βάσκικο cheesecake. Χωρίς βάση, με καραμελωμένη επιφάνεια και κρεμώδες εσωτερικό, αυτό το γλυκό είναι η ζωντανή απόδειξη ότι μια ?ατέλεια? μπορεί να κρύβει την απόλυτη τελειότητα. Ο Άκης ανακατεύει τυρί κρέμα, ζάχαρη, αυγά και κρέμα γάλακτος, μεταφέρει σε βουτυρωμένη φόρμα και ψήνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, μέχρι το cheesecake να σκουρύνει έντονα από πάνω. Το αφήνει να κρυώσει, και σερβίρει ένα γλυκό με βελούδινη υφή.

«Kitchen Lab», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:40

Πηγή: tvnea.com