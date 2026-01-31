Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και Κυριακή 01 Φεβρουαρίου με «Kitchen Lab» και τα πιο νόστιμα πιάτα που έχετε δοκιμάσει! O αγαπημένος μας σεφ και παρουσιαστής μας λέει την πιο νόστιμη καλησπέρα! Αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου ο Άκης Πετρετζίκης μας υποδέχεται σε ένα χειμωνιάτικο επεισόδιο του «Kitchen Lab» στις 16:40 με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στις μικρές, αυθεντικές χαρές του χειμώνα, παρουσιάζοντας ένα μενού «μαμαδίστικο», γεμάτο θαλπωρή, γνώριμα αρώματα και συνταγές που δεν χρειάζονται υπερβολές για να μας κάνουν να νιώσουμε όμορφα, μόνο έμπνευση και φροντίδα.







Στο σαββατιάτικο μενού για ορεκτικό ο Άκης προτείνει αφράτα τυροπιτάκια κουρού με τυρί κρέμα, ένα σνακ που μοσχοβολάει από την πρώτη στιγμή που αρχίζει να ψήνεται. Ο Άκης ετοιμάζει πρώτα τη γέμιση, συνδυάζοντας φέτα, κεφαλοτύρι, τυρί κρέμα, κρόκο αυγού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Στη συνέχεια φτιάχνει τη ζύμη κουρού με τυρί κρέμα, βούτυρο, σπορέλαιο, αυγό και αλεύρι, δημιουργώντας μια ζύμη μαλακή και εύπλαστη

. Πλάθει τα τυροπιτάκια, τα γεμίζει, τα κλείνει προσεκτικά, τα αλείφει με ασπράδι, τα πασπαλίζει με σουσάμι και τα ψήνει μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και αφράτα. Το αποτέλεσμα είναι μικρές μπουκιές απόλυτης νοστιμιάς, ιδανικές για να συνοδεύσουν τον καφέ σας, αλλά και για σνακ στο σχολείο, στο γραφείο ή να προσφερθούν σε ένα τραπέζι με φίλους.







Για κυρίως γεύμα, ο αγαπημένος μας σεφ επιλέγει ένα πιάτο που μυρίζει σπίτι, κοκκινιστά μπιφτέκια με πατάτες στον φούρνο. Πρώτα, σοτάρει πατάτες για να πάρουν χρώμα και στη συνέχεια τις δένει με μια πλούσια σάλτσα ντομάτας με πελτέ, μυρωδικά και σκόρδο. Παράλληλα, ετοιμάζει κιμά με ψωμί, μυρωδικά, κύμινο, αυγό και ξίδι, πλάθει ζουμερά μπιφτέκια και τα τοποθετεί πάνω από τις πατάτες σε ένα ταψί. Όλα μαζί ψήνονται στον φούρνο, τραβώντας αρώματα και γεύση, μέχρι να δέσουν σε ένα απόλυτα οικογενειακό, χορταστικό φαγητό. Η γεύση απογειώνεται στο σερβίρισμα αφού λίγη φέτα, έξτρα μυρωδάτη ρίγανη και φρυγανισμένο ψωμί είναι αυτά που πραγματικά χρειάζεται αυτό το γεύμα για να γίνει απόλυτα απολαυστικό.







Το επεισόδιο κλείνει με ένα γλυκό που θυμίζει άλλες εποχές, σιροπιαστό ινδοκάρυδο. Ο Άκης ετοιμάζει πρώτα ένα απλό σιρόπι με ζάχαρη, νερό και φλούδα λεμονιού. Έπειτα, χτυπά βούτυρο με ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν, προσθέτει αυγά και στη συνέχεια ενσωματώνει σιμιγδάλι, αλεύρι, μπέικιν, ινδοκάρυδο και βανίλια. Απλώνει το μείγμα σε ταψί, το ψήνει μέχρι να ροδίσει και το σιροπιάζει με το κρύο σιρόπι, αφήνοντάς το να απορροφήσει όλα τα αρώματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό τραγανό απ’ έξω, αφράτο και ζουμερό από μέσα.







Την Κυριακή 01 Φεβρουαρίου, ο Άκης Πετρετζίκης υποδέχεται τον Φεβρουάριο, παραδίδοντας ένα επεισόδιο «Kitchen Lab» στις 16:40 γεμάτο φροντίδα, γνώριμες γεύσεις και χειμωνιάτικη θαλπωρή. Το κυριακάτικο μενού αποδεικνύει πως ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να μεταμορφωθούν σε πιάτα με χαρακτήρα, βάθος και απόλυτη νοστιμιά.







Για ορεκτικό, ο Άκης ετοιμάζει ψητό μπρόκολο και κουνουπίδι με μπέικον, ένα πιάτο που αλλάζει εντελώς την εικόνα που έχουμε για αυτά τα λαχανικά. Αρχικά, κόβει μπρόκολο και κουνουπίδι σε μπουκετάκια, τα αρωματίζει με ελαιόλαδο, πάπρικα, ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι και τα ψήνει μέχρι να καραμελώσουν και να αποκτήσουν τραγανή υφή. Παράλληλα, σοτάρει μπέικον με βούτυρο μέχρι να γίνει τραγανό και προσθέτει πιπεριά για έξτρα άρωμα. Ετοιμάζει μια γλυκόξινη βινεγκρέτ με μουστάρδα, μέλι, ελαιόλαδο, σπορέλαιο και ξίδι, την εμπλουτίζει με τα ζουμιά του τηγανιού και ολοκληρώνει το πιάτο με φουντούκια για επιπλέον τραγανή υφή. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο γεμάτο βάθος, καπνιστό άρωμα και χειμωνιάτικο χαρακτήρα, που στέκεται άνετα και ως κυρίως γεύμα.







Στη συνέχεια, ο αγαπημένος μας σεφ παρουσιάζει μια πιο ελαφριά αλλά απόλυτα comfort εκδοχή της κλασικής μπολονέζ, με κιμά κοτόπουλου και μετσοβόνε. Σοτάρει τον κιμά μέχρι να πάρει χρώμα και προσθέτει κρεμμύδι, καρότο, πιπεριά και σκόρδο, αφήνοντας τα λαχανικά να δώσουν γλύκα και σώμα στη σάλτσα. Σβήνει με κρασί, προσθέτει ντομάτα, θυμάρι και κύμινο και αφήνει τη σάλτσα να δέσει. Τα ζυμαρικά μπαίνουν απευθείας στην κατσαρόλα, απορροφούν τα αρώματα και στο τέλος το μετσοβόνε λιώνει μέσα στη σάλτσα, χαρίζοντας καπνιστή ένταση και πλούσια υφή. Ένα πιάτο καθημερινό, ζεστό και απόλυτα χορταστικό.







Το επεισόδιο κλείνει με ένα γλυκό γεμάτο νοσταλγία, ρυζόγαλο φούρνου. Ο Άκης βράζει πρώτα το ρύζι και στη συνέχεια το δένει με γάλα, ζάχαρη και κορν φλάουρ, δημιουργώντας μια πλούσια κρέμα. Προσθέτει βούτυρο, βανίλια και κρόκους και μοιράζει το μείγμα σε πυρίμαχα σκεύη, τα οποία ψήνει σε μπεν μαρί στον φούρνο. Το ψήσιμο δίνει στο ρυζόγαλο πιο συμπαγή υφή και καραμελωμένη επιφάνεια, μεταμορφώνοντας μία αγαπημένη παιδική γεύση σε ένα βελούδινο, ζεστό γλυκό.

Πηγή: tvnea.com