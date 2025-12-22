





Στην κορυφή της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Kitchen Lab VIII» με 15,4%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης.

Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν ο «Τροχός της Τύχης» με 15,1% (σε όλες τις προβολές του) και το «Το Σόι σου ΙΙΙ (E)», που σημείωσε επίσης 15,1%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική των τηλεπαιχνιδιών και των επαναλήψεων μυθοπλασίας.

Ακολούθησε το «Κάτι να καίει» στο Star με 14,6%, ενώ στην επόμενη θέση βρέθηκε το «Καλύτερα δε γίνεται! VIII» με 13,1%.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και το «The Chase (E)» με 10,0%, ενώ κοντά βρέθηκαν οι «Εξελίξεις Τώρα» με 9,6% και το «Είσαι το ταίρι μου (E)» με 9,0%.

Στη συνέχεια κατετάγη ο «Άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη» στον ΑΝΤ1 με 8,6%, ενώ ακολούθησαν οι «Κωνσταντίνου και Ελένης (E)» με 6,4% και οι «Εικόνες» με 5,1%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με 4,1%, η «Ελλάδα ψηφίζει» με 3,2%, το «Πλυντήριο» με 2,9%, το «Ό,τι αξίζει» με 2,2% και το «Εδώ TV!» με 2,1%.

Την κατάταξη έκλεισαν το «Chef στην κουζίνα σας» με 1,8%.

Πηγή: tvnea.com