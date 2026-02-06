2026-02-06 09:44:50
Στην κορυφή της prime time βρέθηκε το «Το Σόι σου» με εντυπωσιακό 24,7%, κυριαρχώντας απόλυτα στη ζώνη. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το MasterChef  με 17,8%, διατηρώντας σταθερά ισχυρή παρουσία και λειτουργώντας ως βασικός πόλος τηλεθέασης.

Ισχυρό ξεκίνημα σημείωσε και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στην πρεμιέρα του με 18,7%, ωστόσο η εικόνα δείχνει ότι το αποτέλεσμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο δυνατό lead-in, καθώς στη συνέχεια σημαντικό μέρος του κοινού γύρισε ξανά στο MasterChef.

Ακολούθησαν οι «Αθώοι» με 12,3% στην πρεμιέρα τους. Παρά τα ποσοστά, πρόκειται για μια καλογυρισμένη σειρά, με ατμόσφαιρα και αφήγηση που αξίζουν παρακολούθησης, ανεξαρτήτως τηλεθέασης. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 11,7%, ενώ το «Μια νύχτα μόνο» περιορίστηκε στο 9,8%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 7,1%, ενώ το «Don’t Forget the Lyrics» έμεινε στο 3,9%. Στα πολύ χαμηλά κινήθηκαν το Real View με 2,3%, το «Στην Πίεση» με 1,9% και το «Το Παιδί» με 1,8%, χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα στη ζώνη.

Late night ζώνη :

Την πρωτιά πήρε το «Vinylio» με 9,0%, ενώ ακολούθησε το «Στην αγκαλιά του Φάνη» με 8,5%. Πιο πίσω έμεινε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 4,1%, με την «Αυτοψία» να κλείνει τη ζώνη στο 3,6%.





Πηγή: tvnea.com
