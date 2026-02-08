2026-02-08 10:14:41
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 10,9%, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 10,7%, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο εκπομπές κρατούν σταθερά το τιμόνι της ζώνης.

Λίγο πιο πίσω κινήθηκαν οι «Δεκατιανοί» με 9,6%, διατηρώντας επαφή με την κορυφή, χωρίς όμως να απειλούν ουσιαστικά τους πρωτοπόρους.

Αντίθετα, το «Σαββατοκύριακο Παρέα» περιορίστηκε στο 5,6%, σημειώνοντας πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, σχεδόν ίδια –αν όχι ελαφρώς χαμηλότερα– από εκείνα που κατέγραφε η εκπομπή την περίοδο της Ελένης Τσολάκη. Μια εξέλιξη που δείχνει ξεκάθαρα πως το πρόβλημα δεν ήταν το πρόσωπο, αλλά κάτι βαθύτερο στο ίδιο το προϊόν.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Ραντεβού το ΣΚ» με 4,4% και το «Καλημέρα Είπαμε;» με 3,9%, χωρίς να καταφέρουν να μπουν ουσιαστικά στον ανταγωνισμό της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
