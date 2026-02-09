2026-02-09 13:19:51
Φωτογραφία για Γαλλικά βαν σε παλιές σιδηροδρομικές γραμμές.
Η Γαλλία διαθέτει χιλιάδες χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών εκτός λειτουργίας, των οποίων η ανακαίνιση για βαριά, σύγχρονα τρένα θεωρείται υπερβολικά δαπανηρή.gr.euronews.comΜια νεοφυής εταιρεία όμως έχει βρει μια εναλλακτική λύση για να τις επαναφέρει σε χρήση.Αντί να επαναφέρει τα τρένα, το σχέδιο της τεχνικής εταιρείας SICEF (που ανήκει στο κονσόρτσιουμ Flexmove της AKKA Technologies) sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δευτέρα, 9/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δευτέρα, 9/2/2026: Εργασίες ημέρας
Μια αποκαλυπτική συνέντευξη για το σιδηρόδρομο, την Αν. Μακεδονία και τη Θράκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια αποκαλυπτική συνέντευξη για το σιδηρόδρομο, την Αν. Μακεδονία και τη Θράκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συρία: Σύγκρουση τρένου με όχημα στις γραμμές – Δύο νεκροί και 11 τραυματίες
Συρία: Σύγκρουση τρένου με όχημα στις γραμμές – Δύο νεκροί και 11 τραυματίες
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
Εκκενώθηκαν επιβάτες μετά από εισβολή τρένου στο Όκλαντ σε λάθος γραμμές!
Εκκενώθηκαν επιβάτες μετά από εισβολή τρένου στο Όκλαντ σε λάθος γραμμές!
Η Ισπανία μειώνει προσωρινά το όριο ταχύτητας στο τρένο υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης λόγω βλάβης στις γραμμές
Η Ισπανία μειώνει προσωρινά το όριο ταχύτητας στο τρένο υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης λόγω βλάβης στις γραμμές
Τα λιμάνια του Σιντσιάνγκ κατέγραψαν 4,4 εκατομμύρια διελεύσεις το 2025, καθώς οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Κεντρική Ασία ακμάζουν
Τα λιμάνια του Σιντσιάνγκ κατέγραψαν 4,4 εκατομμύρια διελεύσεις το 2025, καθώς οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Κεντρική Ασία ακμάζουν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Με ταχύ ρυθμό η αποκατάσταση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας
Με ταχύ ρυθμό η αποκατάσταση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας
Νταλίκες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες
Νταλίκες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες
Φρένο από τον FDA στα «φθηνά» χάπια αδυνατίσματος: Η Hims & Hers αποσύρει το αντίγραφο του Wegovy
Φρένο από τον FDA στα «φθηνά» χάπια αδυνατίσματος: Η Hims & Hers αποσύρει το αντίγραφο του Wegovy
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα