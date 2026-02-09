2026-02-09 20:00:06
Ο Σύλλογος Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 10:30 το πρωί, την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον φιλόξενο χώρο του Σιδηροδρομικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.Η διοίκηση του συλλόγου προσκαλεί τα μέλη και όλους τους φίλους του σιδηροδρόμου να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση, η οποία θα sidirodromikanea
