2026-02-09 06:59:13
Με συμπληρωματικές καταθέσεις δύο αστυνομικών συνεχίζει η ειδική ανακρίτρια του Αρείου Πάγου Φωτεινή Μηλιώνη την έρευνά της, στο πλαίσιο απόφασης της Βουλής των Ελλήνων Δικαστικό Συμβούλιο να εξετάσει την παραπομπή ή όχι σε Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου («μπάζωμα») της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.Β. sidirodromikanea
