2026-02-09 06:59:13
Φωτογραφία για Κρίσιμες μαρτυρίες για τα Τέμπη
Με συμπληρωματικές καταθέσεις δύο αστυνομικών συνεχίζει η ειδική ανακρίτρια του Αρείου Πάγου Φωτεινή Μηλιώνη την έρευνά της, στο πλαίσιο απόφασης της Βουλής των Ελλήνων Δικαστικό Συμβούλιο να εξετάσει την παραπομπή ή όχι σε Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου («μπάζωμα») της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.Β. sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ταξιδέψτε με τρένο από την Τουρκία σε τρεις χώρες ταυτόχρονα! Τα εισιτήρια είναι απίστευτα φθηνά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ταξιδέψτε με τρένο από την Τουρκία σε τρεις χώρες ταυτόχρονα! Τα εισιτήρια είναι απίστευτα φθηνά.
Τα σχέδια των Ιταλών για τα ελληνικά τρένα.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα σχέδια των Ιταλών για τα ελληνικά τρένα.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οριστικά στη Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη, με απόφαση του Αρείου Πάγου
Οριστικά στη Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη, με απόφαση του Αρείου Πάγου
Τέμπη: Επείγουσα εντολή του Υπουργείου Μεταφορών να ελέγξει όλα τα καθίσματα στη Hellenic Train
Τέμπη: Επείγουσα εντολή του Υπουργείου Μεταφορών να ελέγξει όλα τα καθίσματα στη Hellenic Train
Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυραντοχή των καθισμάτων στην αμαξοστοιχία.
Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυραντοχή των καθισμάτων στην αμαξοστοιχία.
Πάνω από 50 κατηγορούμενοι σε δίκες σχετικές άμεσα και έμμεσα με το δυστύχημα στα Τέμπη
Πάνω από 50 κατηγορούμενοι σε δίκες σχετικές άμεσα και έμμεσα με το δυστύχημα στα Τέμπη
Αποκάλυψη Κυρανάκη στο “Face 2 Face” για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης είχε βάλει κι άλλο τρένο στη λάθος γραμμή
Αποκάλυψη Κυρανάκη στο “Face 2 Face” για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης είχε βάλει κι άλλο τρένο στη λάθος γραμμή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας για τους μηχανοδηγούς τρένων στα 18 έτη στη Μεγάλη Βρετανία
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας για τους μηχανοδηγούς τρένων στα 18 έτη στη Μεγάλη Βρετανία
Φυτά εσωτερικού χώρου που ευδοκιμούν χωρίς πολύ φως
Φυτά εσωτερικού χώρου που ευδοκιμούν χωρίς πολύ φως
Φρανσουά Καλφόν: Δεν θέλω τα ψηφιοποιημένα σιδηροδρομικά σημεία σηματοδότησης.
Φρανσουά Καλφόν: Δεν θέλω τα ψηφιοποιημένα σιδηροδρομικά σημεία σηματοδότησης.
Η Μελόνι καταδικάζει τους «εχθρούς της Ιταλίας» για δολιοφθορά στους σιδηροδρόμους και διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων
Η Μελόνι καταδικάζει τους «εχθρούς της Ιταλίας» για δολιοφθορά στους σιδηροδρόμους και διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων
Zaragoza: Συμφωνία Δήμου–Φαρμακοποιών για πρόληψη, μοναξιά & ψυχική υγεία
Zaragoza: Συμφωνία Δήμου–Φαρμακοποιών για πρόληψη, μοναξιά & ψυχική υγεία