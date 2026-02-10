2026-02-10 09:18:09
Φωτογραφία για J2US: Αυτή θα δώσει το παρόν στα παρασκήνια του show...



Ο CEO της BarkingWell Media και οικοδεσπότης του J2US, Νίκος Κοκλώνης, είχε επιβεβαιώσει δημόσια πως η πασίγνωστη influencer Modern Cinderella θα δώσει το «παρών» στα παρασκήνια του μουσικού σόου, πλάι στον Τρύφωνα Σαμαρά. Η παρουσία της, μάλιστα, συνδέθηκε με την τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, με τον Νίκο Κοκλώνη να αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια συμμετοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έντονο backstage παρασκήνιο.

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η Modern Cinderella έδωσε το δικό της «στίγμα» μέσα από τα social media, ανεβάζοντας ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, έγραψε: «Καλησπέρα, τελικά έκανα οτοστόπ, Νίκο Κοκλώνη. #J2US #backstage», επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στα παρασκήνια.







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα
«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ» :Το πρώτο σφύριγμα...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ» :Το πρώτο σφύριγμα...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
Ξεπαγώνει το J2US με το πρώτο teaser του OPEN
Ξεπαγώνει το J2US με το πρώτο teaser του OPEN
The 2Night Show: Εκτός προγράμματος αυτή τη βδομάδα - Νέος προγραμματισμός για την εκπομπή...
The 2Night Show: Εκτός προγράμματος αυτή τη βδομάδα - Νέος προγραμματισμός για την εκπομπή...
Sing for Greece 2026: Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του show
Sing for Greece 2026: Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του show
Σε αυτό το show θα δούμε την Δέσποινα Βανδή εκτός απροόπτου...
Σε αυτό το show θα δούμε την Δέσποινα Βανδή εκτός απροόπτου...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Sing for Greece 2026: Η μουσική, ο ρυθμός και όλη η μαγεία της Eurovision είναι στην ΕΡΤ
Sing for Greece 2026: Η μουσική, ο ρυθμός και όλη η μαγεία της Eurovision είναι στην ΕΡΤ
Late-night φαρμακεία: Τι έπαθε η Αγγλία και τι κινδυνεύουμε να πάθουμε στην Ελλάδα
Late-night φαρμακεία: Τι έπαθε η Αγγλία και τι κινδυνεύουμε να πάθουμε στην Ελλάδα
O browser ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΈΠΕΙ ΝΑ..ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΑ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
O browser ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΈΠΕΙ ΝΑ..ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΑ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από την Ιρλανδική Θάλασσα που συνδέει το Δουβλίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο - με τρένα κάθε πέντε λεπτά
Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από την Ιρλανδική Θάλασσα που συνδέει το Δουβλίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο - με τρένα κάθε πέντε λεπτά
Γ. Μαρινάκης για υποδομές στην Κρήτη: Η ανάπτυξη των ΜΜΜ είναι ο μόνος δρόμος για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Γ. Μαρινάκης για υποδομές στην Κρήτη: Η ανάπτυξη των ΜΜΜ είναι ο μόνος δρόμος για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων