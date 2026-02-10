





Ο CEO της BarkingWell Media και οικοδεσπότης του J2US, Νίκος Κοκλώνης, είχε επιβεβαιώσει δημόσια πως η πασίγνωστη influencer Modern Cinderella θα δώσει το «παρών» στα παρασκήνια του μουσικού σόου, πλάι στον Τρύφωνα Σαμαρά. Η παρουσία της, μάλιστα, συνδέθηκε με την τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, με τον Νίκο Κοκλώνη να αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια συμμετοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έντονο backstage παρασκήνιο.

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η Modern Cinderella έδωσε το δικό της «στίγμα» μέσα από τα social media, ανεβάζοντας ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, έγραψε: «Καλησπέρα, τελικά έκανα οτοστόπ, Νίκο Κοκλώνη. #J2US #backstage», επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στα παρασκήνια.







Πηγή: tvnea.com