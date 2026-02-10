2026-02-10 09:18:09
Το ταξίδι του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ξεκινά την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 23:40 στο MEGA. Πρώτη πινέζα στον χάρτη η Δαμάστα Ηρακλείου. Εκεί όπου το ποδόσφαιρο δεν παίζεται για τα στατιστικά, αλλά είναι ο χτύπος της καρδιάς του χωριού.

Χτισμένη αμφιθεατρικά στις βόρειες πλαγιές του υψώματος Κοίτη, στο ορεινό συγκρότημα του Ψηλορείτη βρίσκεται η μαρτυρική Δαμάστα. Ένα ηρωικό χωριό που πλήρωσε βαρύ τίμημα στην αντίσταση κατά των Γερμανών, με τους Ναζί να σκοτώνουν 30 παλικάρια και να ισοπεδώνουν το χωριό.

Πέτρα πέτρα, οι Δαμαστιανοί έστησαν το χωριό τους από την αρχή και σήμερα, 82 χρόνια περήφανοι για την ιστορία τους, κρατούν ζωντανές τις μνήμες και το χωριό χάρη στην ποδοσφαιρική ομάδα.

Μόλις 40 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Δαμάστας, όμως σαν έρθει η Παρασκευή, το χωριό γεμίζει για χάρη της ομάδας.

Περισσότεροι από 300 Δαμαστιανοί έρχονται από όλο το νομό Ηρακλείου στην Κρήτη, για να στηρίξουν όλο το τριήμερο την ομάδα. Από την προπόνηση, στο καζάνι για την τσικουδιά της σεζόν, μέχρι τον αγώνα της Κυριακής.

Ποδοσφαιριστές που κανονίζουν την ημερομηνία του γάμου τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της ομάδας, γαμπροί που αφήνουν τη σύζυγο πάνω στη γέννα, για να φορέσουν τη φανέλα της ομάδας του χωριού και ένας προπονητής, που δίνει τον ρυθμό στην ομάδα με την κρητική του λύρα.

Τσικουδιά από το καζάνι, γαμοπίλαφο καλύτερο από ριζότο με τρία αστέρια Μισελέν, φιλοξενία που όμοιά της δεν υπάρχει και ποδόσφαιρο σαν μαλεβιζιώτικος χορός. Αυτός είναι ο Αθλητικός Όμιλος Δαμάστας.

Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» φέρνει στο MEGA μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής περιφέρειας. Εκεί όπου το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων. Κάθε αγώνας είναι γιορτή και κάθε γκολ γράφει ιστορία.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Αµοιρίδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Θανάσης Νικολάου

Αφήγηση / Κείμενα: Στέφανος Τσιτσόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Αλεξάνδρα Καραµπουρνιώτη

Δηµοσιογραφική Έρευνα: Σταύρος Γεωργακόπουλος

Μοντάζ: Παύλος Παπαδόπουλος, Χρήστος Πράντζαλος, Αλέξανδρος Σαουλίδης, Γκρεγκ Δούκας

Εικονοληψία: Γιάννης Σαρόγλου, Ζώης Αντωνής, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Κωνσταντίνος Κώττας

Ηχοληψία: Παύλος Γκέροβ, Τάσος Καραδέδος

Σχεδιασμός Γραφικών: Θανάσης Γεωργίου

Εικονογράφηση: Βασίλης Γκογκτζιλάς

Μουσική τρέιλερ: Bonzai

Εκτέλεση Παραγωγής: AN Sports and Media

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA - MEGA 2025-2026

«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 23:40





