 Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου ταξιδεύει στη Σκιάθο και συναντά ανθρώπους που ζουν με αφοσίωση, απλότητα και αγάπη για τον τόπο τους.

Ο Παναγιώτης Καλογιάννης, γεννημένος στο νησί, μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στη μουσική, την οργανοποιία και τη φροντίδα των γαϊδουριών, πιστεύοντας πως ό,τι αξίζει είναι τα όνειρα που χτίζονται με υπομονή.

Ο Λάμπρος Χούμας μιλά για τη δική του σχέση με το νησί μέσα από τις καθημερινές διαδρομές με την «Καλυψώ», τις ιστορίες της θάλασσας και την οικογένεια που τον κρατά δεμένο με τις ρίζες του.

Τα αδέρφια Ασημακόπουλοι, ηλεκτρολόγοι–τεχνικοί που βρέθηκαν τυχαία στη Σκιάθο για μια δουλειά στο αεροδρόμιο, έκαναν το νησί μόνιμο σπίτι τους. Με τη συνοχή της οικογένειας και την κοινή αγάπη για το ρεμπέτικο, μιλούν για τη ζωή και τη χαρά της καθημερινότητας.

Η κυρά Μαρία, γεννημένη το 1943, αφηγείται μια ζωή που ξεκινά στα χρόνια της Κατοχής και φτάνει μέχρι τα ταξίδια σε Αμερική, Κούβα και Ευρώπη στο πλευρό του ναυτικού συζύγου της — πάντα με βαθιά αγάπη για τη Σκιάθο.

Η Φαίδρα Πισιμίση, χορεύτρια και χορογράφος, μαζί με τον σύντροφό της Μπεν, δημιούργησαν ένα ανοιχτό θέατρο – κήπο όπου συναντιούνται τέχνη, φύση και κοινωνικά θέματα, οι οποίοι μιλούν για το όραμά τους και την αξία της συνεργασίας και της προσφοράς.



Πηγή: tvnea.com
