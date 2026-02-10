Τι ανέφερε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO) στις 9 Φεβρουαρίου του 2025.

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Ο κ. Βαλτάς στον χαιρετισμό του ως Γενικός Γραμματέας του HMVO ο οποίος εκπροσωπεί και το 96% των τελικών χρηστών του δήλωσε ευτυχής για τον εορτασμό του ενός χρόνου λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Φαρμάκων με όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από το 2023 -με ζυμώσεις, με διαφωνίες, με προβληματισμούς για το καταστατικό όπως είπε- τελικά να βρίσκουν το δρόμο της επίλυσής τους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμβολή του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη και σε εκείνη του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου κ

. Άρη Αγγελή, όπως επίσης του ΕΟΦ και της ΗΔΙΚΑ. «Μου έκανε εντύπωση η επιμονή του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη που δεν άλλαξε την καταληκτική ημερομηνία (σ.σ. που είχε οριστεί για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος) λέγοντας “αυτή είναι και τελειώσαμε” όπως και το γεγονός ότι ο τεχνοκράτης κ. Αγγελής ο οποίος επιλύει προβλήματα με τους συνεργάτες του, το πήρε πάνω του με συνεχείς συναντήσεις για να λύσουμε διαφορές, προβλήματα τα οποία πραγματικά επιλύθηκαν».

Και φαίνεται ότι πράγματι υπήρξαν διαφορές. Σε αυτό ήταν αποκαλυπτικός στο χαιρετισμό του ο κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ και Γενικός Διευθυντής της ΒΙΑΝ ο οποίος παίρνοντας λίγο αργότερα το λόγο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «τη στιγμή που αποφασίσαμε τέλος πάντων ένα πρότζεκτ η πολιτεία, οι φορείς της πολιτείας όπως ο ΕΟΦ, η ΗΔΙΚΑ κτλ, η φαρμακοβιομηχανία και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος χρειάστηκε να ρυθμιστούν ορισμένες λεπτομέρειες που είχαν σχέση με τη διακυβέρνηση αυτού του Οργανισμού. Δεν σας το κρύβω ότι σε αυτό το σημείο δημιουργήθηκαν και κάποιες εντάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, κυρίως της φαρμακοβιομηχανίας και των φαρμακοποιών μέχρι να καταλήξουμε στο πως θα είναι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πως θα είναι το καταστατικό κλπ. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε χρειάστηκε να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές… Μπορώ να πω κ. Βαλτά ότι η βιομηχανία έκανε τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις καθώς καλύπτει το μεγαλύτερο κόστος, σχεδόν αποκλειστικά το κόστος του Οργανισμού αυτού αλλά ο κ. Βαλτάς, δεινός διαπραγματευτής κατάφερε να φέρει την κατάσταση εκεί που ήθελε».

Ο κ. Βαλτάς, όπως προαναφέρθηκε, στάθηκε στο σημαντικό ρόλο που έπαιξαν στην όλη προσπάθεια ο ΕΟΦ και η ΗΔΙΚΑ.

Μάλιστα όπως είπε στη χώρα μας τη διαφορά την έκανε η ΗΔΙΚΑ σε σχέση με τις διαδικασίες που υπήρξαν για τη λειτουργία των αντίστοιχων Οργανισμών στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Αναφέρθηκε επίσης στις εταιρείες προγραμμάτων λογισμικού των φαρμακείων που λειτούργησαν 24 ώρες το 24ωρο χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις στα φαρμακεία ή αλλού.

Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε στους φαρμακοποιούς όλης της χώρας. «Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ήταν αυτοί που επωμίστηκαν όλο το οικονομικό βάρος. Αυτό το οποίο πολλοί –είναι εδώ και οι φίλοι δημοσιογράφοι- δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν και λογισμικά και μηχανογραφικά, κάτι που σε τελική ανάλυση –ναι, μιλάμε για το ψευδεπίγραφο φάρμακο αλλά μιλάμε και για μία απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ανέφεραν προηγουμένως, (του HMVO) τη θέλουν διακαώς. Επομένως εγώ ευχαριστώ τους αγαπητούς συναδέλφους αλλά και έναν Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο που έδωσε ένα εκατομμύριο ευρώ για να προσφέρει τα πρώτα barcode readers, τα πρώτα καθώς μετά χρειάστηκαν κι άλλα αλλά χωρίς τα πρώτα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό το σύστημα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους φαρμακοποιούς της χώρας που συνέβαλαν σε μία αλλαγή ενός συστήματος το οποίο έχει οφέλη και για τον έλεγχο των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και για τον έλεγχο των παράλληλων εξαγωγών».

Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Βαλτάς έθεσε δύο κατά την άποψή του σοβαρά θέματα που πρέπει να ιδωθούν σε σχέση με τον HMVO.

Το πρώτο αφορά την εκπροσώπηση των φαρμακαποθηκών στον Οργανισμό. «Πρέπει να λύσουμε οπωσδήποτε το πρόβλημα της μη συμμετοχής των φαρμακαποθηκών που είναι μία απαίτηση όλων μας. Εγώ πιέζομαι για το κομμάτι αυτό και από την PGEU (το ευρωπαϊκό όργανο εκπροσώπησης των φαρμακοποιών). Πρέπει επιτέλους να επιλυθεί το θέμα και οι φαρμακαποθήκες με έναν τρόπο να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του HMVO».

Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δεδομένα που μπαίνουν στο σύστημα HMVO όπου τόνισε πως «τα data δεν ανήκουν σε κανέναν μας. Θέτω το θέμα “μακριά από τα data” θεσμικά για συμφέροντα δικά μας, εταιρειών κτλ. Τα data δεν είναι γι’ αυτούς που πιστεύουν ή κάποια στιγμή μπορεί να σκεφτούν ότι μπορούν να τα διαχειριστούν. Κι’ αυτό είναι ένας απαράβατος όρος για να συνεχιστεί αυτή η εκπληκτική συνεργασία»

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό ο κ. Παναγούλιας συμφώνησε με τον κ. Βαλτά ότι «δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανένας» αλλά, όπως είπε, «μπορεί η πολιτεία, όποτε το αποφασίσει, να τα χρησιμοποιήσει. Και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να εκπονήσει έναν τεκμηριωμένο σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής η οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μάς οδηγεί σε προβλήματα του τύπου clawback τα οποία πρέπει να επιλύονται».

πηγή: dailypharmanews

