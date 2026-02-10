Στο σκοτάδι βυθίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα το πλατό του Happy Day το πρωί της Τρίτης (10/2), αιφνιδιάζοντας τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της, την ώρα που η εκπομπή βρισκόταν στον «αέρα».

Το απρόοπτο σημειώθηκε τη στιγμή που η παρέα του Happy Day συζητούσε τη μείωση στη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, όταν ξαφνικά τα φώτα έσβησαν στο στούντιο. Το black out κράτησε για λίγα δευτερόλεπτα, με τη γεννήτρια να μπαίνει άμεσα σε λειτουργία, επιτρέποντας τη συνέχιση της εκπομπής.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία και χιούμορ, σχολιάζοντας:

«Ώπα! Εντάξει, παιδιά… είναι αυτό που λέμε “συμβαίνουν αυτά στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα live”».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε στους τηλεθεατές τι ακριβώς συνέβαινε, λέγοντας:

«Θα επανέλθει η γεννήτρια, θα βλέπουμε τα πλάνα, μέχρι στιγμής ακουγόμαστε κανονικά, τα μικρόφωνά μας δουλεύουν; Είχαμε ένα θέμα με τα φώτα, οπότε θα βλέπετε τον Κώστα Τσουρό κι εγώ θα μιλάω. Σαν μεταγλώττιση ένα πράγμα».

Λίγο αργότερα, η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε πλήρως και η εκπομπή συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Πηγή: tvnea.com