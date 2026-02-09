2026-02-09 06:46:20
Φωτογραφία για Τα σχέδια των Ιταλών για τα ελληνικά τρένα.
Οι προκλήσεις για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, η σκληρή πραγματικότητα με τις παλιές γραμμές και τις ελλείψεις σε υποδομές και ο στόχος η διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη να γίνεται σε λιγότερες από 3,5 ώρεςΤρία χρόνια μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, ο ελληνικός σιδηρόδρομος πλησιάζει τη μαύρη επέτειο χωρίς να έχει επιστρέψει σε κανονικούς sidirodromikanea
Ταξιδέψτε με τρένο από την Τουρκία σε τρεις χώρες ταυτόχρονα! Τα εισιτήρια είναι απίστευτα φθηνά.
Κρίσιμες μαρτυρίες για τα Τέμπη
