Νέα χρονιά, νέα τιμολόγια προς ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αφορούν έσοδα προηγούμενου έτους. Πώς τα εκδίδουμε; Πώς τα μεταφέρουμε στα έσοδα του προηγούμενου έτους;







Μέχρι πέρσι αυτή την διαδικασία μπορούσε να την κάνει ο λογιστής μας.

Πλέον στην εποχή των B2G τιμολογίων, αυτό μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ τη στιγμή της έκδοσης των τιμολογίων και η ενέργεια αυτή δε μπορεί να αναιρεθεί σε δεύτερο χρόνο, οπότε απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Αφορά μόνο Euromedica TWO

Η παρακάτω ενημέρωση αφορά αποκλειστικά χρήστες του προγράμματος φαρμακείου Euromedica TWO.





Η Europharmacy δημοσίευσε σχετικό ενημερωτικό βίντεο για την “αλλαγή χρήσης” στο τιμολόγιο ασφαλιστικών ταμείων (όταν εκδίδεται μέσα στο 2026 αλλά πρέπει να «γράψει» στα έσοδα του 2025).​

Τι να προσέξετε στην έκδοση

Η επιλογή «μεταφορά σε προηγούμενη χρήση» (ώστε το τιμολόγιο που εκδίδεται το 2026 να καταχωρηθεί στα έσοδα του 2025) γίνεται μέσα από τη διαδικασία έκδοσης του παραστατικού στο Euromedica TWO.​

Σύμφωνα με τις οδηγίες που τονίζονται στο σχετικό υλικό, η επιλογή αυτή θέλει προσοχή γιατί δεν είναι αναστρέψιμη αφού εκδοθεί/οριστικοποιηθεί το παραστατικό.​

Δείτε το βίντεο

Το ενημερωτικό βίντεο της εταιρείας είναι εδώ:







