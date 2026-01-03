Νέα χρονιά, νέα τιμολόγια προς ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αφορούν έσοδα προηγούμενου έτους. Πώς τα εκδίδουμε; Πώς τα μεταφέρουμε στα έσοδα του προηγούμενου έτους;
Μέχρι πέρσι αυτή την διαδικασία μπορούσε να την κάνει ο λογιστής μας.
Πλέον στην εποχή των B2G τιμολογίων, αυτό μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ τη στιγμή της έκδοσης των τιμολογίων και η ενέργεια αυτή δε μπορεί να αναιρεθεί σε δεύτερο χρόνο, οπότε απαιτείται μεγάλη προσοχή.
Αφορά μόνο Euromedica TWO
Η παρακάτω ενημέρωση αφορά αποκλειστικά χρήστες του προγράμματος φαρμακείου Euromedica TWO.
Τι να προσέξετε στην έκδοση
Η Europharmacy δημοσίευσε σχετικό ενημερωτικό βίντεο για την “αλλαγή χρήσης” στο τιμολόγιο ασφαλιστικών ταμείων (όταν εκδίδεται μέσα στο 2026 αλλά πρέπει να «γράψει» στα έσοδα του 2025).
Η επιλογή «μεταφορά σε προηγούμενη χρήση» (ώστε το τιμολόγιο που εκδίδεται το 2026 να καταχωρηθεί στα έσοδα του 2025) γίνεται μέσα από τη διαδικασία έκδοσης του παραστατικού στο Euromedica TWO.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που τονίζονται στο σχετικό υλικό, η επιλογή αυτή θέλει προσοχή γιατί δεν είναι αναστρέψιμη αφού εκδοθεί/οριστικοποιηθεί το παραστατικό.Δείτε το βίντεο
Το ενημερωτικό βίντεο της εταιρείας είναι εδώ:
