2026-01-14 12:15:59
Φωτογραφία για Το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα: Νέα κωμική σειρά στην ΕΡΤ με γυναικείο πρόσημο



Λίγες ημέρες μετά την έξοδο της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Αλέξανδρος Ρήγας ετοιμάζει ήδη την επιστροφή του στη μικρή οθόνη. Η κινηματογραφική μεταφορά της θρυλικής σειράς του Mega μπορεί να έκανε πρεμιέρα, ωστόσο ο δημιουργός της απείχε από την επίσημη παρουσίαση, λόγω διαφωνιών με την εταιρεία παραγωγής, γεγονός που σκίασε εν μέρει το λανσάρισμα.

Παρά το περιπετειώδες ξεκίνημα της ταινίας, ο γνωστός σεναριογράφος δεν μένει στάσιμος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, ο Αλέξανδρος Ρήγας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για μια ολοκαίνουργια κωμική σειρά, η οποία αυτή τη φορά δεν θα κινείται στα γνώριμα μονοπάτια της οικογενειακής κωμωδίας, όπως συνέβη με την «Τούρτα της μαμάς».

Η νέα του δουλειά θα έχει έντονο γυναικείο χαρακτήρα, καθώς στο επίκεντρο της πλοκής θα βρίσκονται τρεις γυναίκες, με τις ιστορίες, τις συγκρούσεις και τις ανατροπές τους να αποτελούν τον βασικό άξονα της αφήγησης. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που φιλοδοξεί να συνδυάσει το χαρακτηριστικό χιούμορ του Ρήγα με σύγχρονες θεματικές και δυναμικούς γυναικείους ρόλους.

Η σειρά προορίζεται για την ΕΡΤ και, εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να βγει στον αέρα την προσεχή τηλεοπτική σεζόν, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά πορεία του Αλέξανδρου Ρήγα στην ελληνική τηλεόραση. 



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/1/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η υποθαλάσσια σιδηροδρομική σήραγγα 7,4 δισεκατομμυρίων λιρών που θα συνδέει την Αφρική με την Ευρώπη είναι ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Η υποθαλάσσια σιδηροδρομική σήραγγα 7,4 δισεκατομμυρίων λιρών που θα συνδέει την Αφρική με την Ευρώπη είναι ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Ο ΣΚΑΪ στρέφεται ξανά στη μυθοπλασία – Ο ρόλος του Αλέξανδρου Τσουβέλα
Ο ΣΚΑΪ στρέφεται ξανά στη μυθοπλασία – Ο ρόλος του Αλέξανδρου Τσουβέλα
Οι Αθώοι: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα δυνατή σειρά του MEGA;
Οι Αθώοι: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα δυνατή σειρά του MEGA;
Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV
Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV
Το εορταστικό επεισόδιο του Ρουκ Ζουκ με την σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»
Το εορταστικό επεισόδιο του Ρουκ Ζουκ με την σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Πρωινή ενημέρωση: Πτώση σε όλη τη ζώνη – Στην πρώτη θέση το Happy Day στον Alpha»
«Πρωινή ενημέρωση: Πτώση σε όλη τη ζώνη – Στην πρώτη θέση το Happy Day στον Alpha»
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)