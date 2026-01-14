





Λίγες ημέρες μετά την έξοδο της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Αλέξανδρος Ρήγας ετοιμάζει ήδη την επιστροφή του στη μικρή οθόνη. Η κινηματογραφική μεταφορά της θρυλικής σειράς του Mega μπορεί να έκανε πρεμιέρα, ωστόσο ο δημιουργός της απείχε από την επίσημη παρουσίαση, λόγω διαφωνιών με την εταιρεία παραγωγής, γεγονός που σκίασε εν μέρει το λανσάρισμα.

Παρά το περιπετειώδες ξεκίνημα της ταινίας, ο γνωστός σεναριογράφος δεν μένει στάσιμος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, ο Αλέξανδρος Ρήγας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για μια ολοκαίνουργια κωμική σειρά, η οποία αυτή τη φορά δεν θα κινείται στα γνώριμα μονοπάτια της οικογενειακής κωμωδίας, όπως συνέβη με την «Τούρτα της μαμάς».

Η νέα του δουλειά θα έχει έντονο γυναικείο χαρακτήρα, καθώς στο επίκεντρο της πλοκής θα βρίσκονται τρεις γυναίκες, με τις ιστορίες, τις συγκρούσεις και τις ανατροπές τους να αποτελούν τον βασικό άξονα της αφήγησης. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που φιλοδοξεί να συνδυάσει το χαρακτηριστικό χιούμορ του Ρήγα με σύγχρονες θεματικές και δυναμικούς γυναικείους ρόλους.

Η σειρά προορίζεται για την ΕΡΤ και, εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να βγει στον αέρα την προσεχή τηλεοπτική σεζόν, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά πορεία του Αλέξανδρου Ρήγα στην ελληνική τηλεόραση.

Πηγή: tvnea.com