Φωτογραφία για Ηellenic train: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των επιβατων της αμαξοστοιχίας 1332 Καλάβρυτα – Διακοπτό
Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Ηellenic train αναφέρει: Με τη συνδρομή και επίβλεψη της ΕΜΑΚ, στις 16:55 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό στις 17:13. Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά sidirodromikanea
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Τι θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού;
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Τι θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού;
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα λόγω βλάβης. Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα λόγω βλάβης. Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα λόγω βλάβης. Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου
Σε διαδικασία πιστοποίησης τα νέα Coradia Stream της Hellenic Train
Νταλίκες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες
Hellenic Train: Καταργούνται σήμερα σιδηροδρομικά δρομολόγια λόγω απεργίας
Με θετικό πρόσημο τα διαφημιστικά έσοδα της TV τον Ιανουάριο
Βαμβακάρης – Γιαννούτσος: Επιστρέφουν στην ΕΡΤ με νέα βραδινή εκπομπή
Ειδικό έπιπλο TV: Απαραίτητο ή περιττό;
Ανακοίνωση Ι Ν Αγιου Νικολάου Αστακού
Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα σφυρίξει και πάλι το επιβατικό τρένο στη Δράμα.
