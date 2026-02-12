Την κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 16,7%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 13,4%, ενώ το «Το Πρωινό» ακολούθησε με 12,2%, κρατώντας διψήφιο ποσοστό αλλά χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την πρώτη θέση.

Πιο πίσω, το Buongiorno σημείωσε 9,0%, το «10 Παντού» κινήθηκε στο 7,0%, ενώ το Breakfast@Star περιορίστηκε στο 5,7%, σε μια ζώνη με ξεκάθαρη κορυφή και σαφείς αποστάσεις.

Πηγή: tvnea.com