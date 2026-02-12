2026-02-12 10:25:38
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για «Αποκαλύψεις»

 



Την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις» με 11,6%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα .

Το Live You ακολούθησε με 9,2%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσαν 8,8%, σε μια μάχη που κρίθηκε σε μικρές διαφορές. Η «Έκτακτη Επικαιρότητα: Μητσοτάκης – Ερντογάν» (OPEN) κατέγραψε 6,5%, τοποθετούμενη στη μέση της κατάταξης, δείχνοντας ότι η πολιτική θεματολογία δεν έφερε θεαματική άνοδο.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4,5%, ενώ η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» περιορίστηκε στο 3,9%, σε μια ζώνη με ξεκάθαρη κορυφή αλλά συνολικά συγκρατημένες επιδόσεις.



Πηγή: tvnea.com
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί εναρμονισμένες προδιαγραφές για την κοινοποίηση δεδομένων σιδηροδρομικών μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί εναρμονισμένες προδιαγραφές για την κοινοποίηση δεδομένων σιδηροδρομικών μεταφορών
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
